Boligbygg stanser alle kjøp

Det bekrefter Ap-politiker Geir Lippestad.

Tirsdag morgen bekrefter Geir Lippestad at alle boliginnkjøp fra det skandaleombruste kommunale foretaket Boligbygg.

– Boligbygg har stoppet alle kjøp inntil videre, også kjøp i åpent marked, opplyser Lippestad.

Nettavisen har den siste tiden omtalt hvordan Oslo kommune kjøper leiligheter til langt over takst ved hjelp av mellommenn.

Les også: Slik kjøper Oslo kommune boliger til langt over antatt markedsverdi

Les også: Oslo kommune er bekymret for egne gigant-boligkjøp

Les også: Dette er én historie om hvordan Oslo kommune bruker skattepengene dine på kjøp av leiligheter

I en større artikkel i DN publisert fredag, fremgikk det at konkursrytter Øyvind Hornnæss rolig sto bak salgene og brukte den svenske snekkeren Carl Thomas Andersson som frontmann. Nettavisen vet at det innenfor deler av bransjen har vært kjent. Fredag gjennomførte Skattekrim en razzia mot involverte i saken.

Les mer her: Skatterazzia etter Oslo kommunes kjøp av boliger

Torsdag ble Lippestad, ansvarlig byråd for Boligbygg, informert om at foretaket har besluttet granskning av seg selv.

Frp-politiker Henrik Gjerding i kontrollutvalget, har ikke tillit til den varslede granskningen i regi av Boligbygg.

Nå ber han om at kommunerevisjonen går inn og gransker saken, noe Lippestad bifaller.

– Styret i Boligbygg har bestemt at det skal igangsettes en ekstern granskning. Dersom bystyret kommer til å at de i tillegg vil be Kommunerevisjonen gå inn i saken, imøteser jeg det, sier Lippestad.

Mest sett siste uken