Boligfellen foreldre bør holde seg langt unna

- Enkelte foreldre føler at presset for å hjelpe barna inn på boligmarkedet er så stort at de setter egen økonomi i fare for å kunne hjelpe. Fenomenet forsterkes av av at flere unge nå sliter med å få finansieringsbevis på grunn av strengere låneregler, sier privatøkonom og kredittsjef i Sparebanken 1 SMN Endre Jo Reite til Nettavisen.

Bare i februar avdekket banken fire tilfeller hvor foreldre ville ta opp forbrukslån hos andre for å hjelpe barn med bolig.

- Det skjer det helt sikkert også i saker vi ikke klarer å avdekke sier Reite.

- Tar dere noen grep i de tilfellene dere avdekker at kunder/foreldre prøver å skaffe seg forbrukslån for å hjelpe barna?

- Vi ønsker ikke at folk skal kjøpe bolig med forbrukslån, og vil ikke være med på slike løsninger. Dessverre er det ofte for sent når vi avdekker at foreldrene har lånt for å hjelpe barna. Da er det eneste vi kan gjøre å gi dem råd om hvordan de kommer ut av situasjonen, sier privatøkonomen.

Foreldre føler boligpress

I en undersøkelse av egne kunder oppgir av fem foreldre oppgir at de føler eller har følt press for å hjelpe barn inn i boligmarkedet.

- Vi har vært gjennom en periode med vanvittig prisøkning på bolig, og det er lett å forstå at foreldre kan føle et press for å hjelpe barna inn i boligmarkedet. Likevel er det viktig at foreldrene tenker på egen økonomi, sier Reite.

Tidligere undersøkelser viser også at to av ti angrer på bolighjelpen.

- Man oppdager først begrensningene og risiko kausjoner og låneansvar gir når de selv skal låne, eller hvis barna sliter med økonomien, sier han.

Førstegangskjøperne har aldri vært yngre

Boligkjøperne har aldri vært yngre, og fire av ti under 30 år eier nå egen bolig. Når mange får foreldrehjelp og kjøper når de er unge øker presset både i boligmarkedet, og på foreldre som verken kan eller bør hjelpe. Reite er også bekymret for den blinde troen på fortsatt boligprisvekst, og mener mange vil ende med høy kostnad for feilkjøp hvis de ikke bruker nok tid på planlegging

- Unge blir ikke selvstendig av å få utlevert bolignøkler av foreldre som tar alt ansvaret. Det å ha boliglån og eie bolig er et stort ansvar, og vi ser klar forskjell mellom kundene som har hatt evnen til å prioritere sparing til bolig over tid, og de som ikke har spart noe av egenkapitalen selv sier Reite

Nye låneregler skaper større forskjeller

Lånereglene skaper forskjeller mellom de som har foreldre med ledig sikkerhet i bolig, og de som ikke har det. I tillegg er det med ny låneregel om at lånet ikke kan være større enn fem ganger inntekt flere førstegangskjøpere som også trenger foreldrehjelp for å få nok lån til å kunne kjøpe boligen.

- Det viktigste er at foreldregenerasjonen tar vare på egen økonomi, og at man ikke føler seg presset til å gjøre noe som medføre at økonomien kommer i fare fortsetter Reite.

Nytt i lånereglene:

Du kan ikke få låne mer enn fem ganger bruttoinntekt

Du må betale avdrag hvis lånet er over 60%

Du skal tåle 5% renteøkning

Du får ikke låne mer enn 85% av boligverdi, og bare 60% hvis du skal kjøpe utleiebolig i Oslo

Bankene kan ikke fravike reglene for mer enn 8% av nye lån i Oslo, og 10% i resten av landet.

