Boligkonge sjokkert av prisøkningen

ANNONSE

Gjennom selskapet Fredensborg er Ivar Tollefsen Nordens kanskje mest aktive kjøper om dagen, skriver Estate Nyheter.

Det siste året har Tollefsen kjøpt stadig flere utleieporteføljer, spesielt i Sverige. Denne uken var han til stede under Eiendomsdagene på Norefjell, og Tollefsen sier han ikke var i nærheten av å forutsi siste års boligprisvekst i Oslo.

Tollefsen er blitt mangemilliardær på sine investeringer i boligmarkedet og er Nordens største boligbesitter.

– I Fredensborg var vi på denne tiden i fjor sikre på at boligprisene i Oslo skulle opp det kommende året. Men at at prisoppgangen ble så stor som den faktisk ble det siste året, det har overrasket meg. Men så trodde jeg heller ikke at Trump skulle bli president i USA, eller at vi skulle få Brexit, sier Tollefsen.

Saken fortsetter under.

Tollefsen har en betydelig eiendomsportefølje i Oslo, og han er dermed en av de som på papiret har tjent godt på boligprisoppgangen. Men han liker likevel ikke utviklingen.

– Slik markedet er nå, så forventes det at dagens boligkjøp gir gevinst i morgen. Alle snakker om få seg gevinst i bolig, og alle vil inn i markedet for å tjene penger. Det er ikke et reelt boligunderskudd, vi har mer enn nok plass til å huse alle som vil bo i Oslo og Norge. Men det er et investerings- og eieunderskudd fordi penger er billig og tilgjengelig.

Les også: Tollefsen går inn i nytt storprosjekt

Les også: Tok førjulsshoppingen i Danmark

På tross av pyramidetendenser, er Tollefsen helt rolig i forhold til eventuelle korreksjoner nedover.

– Noe av det jeg synes er fantastisk med å være investert i eiendom, er at det er et av de få stedene man kan investere sammen med folket. De fleste i Norge eier sin egen bolig. På et eller annet tidspunkt får vi en større korreksjon nedover, på for eksempel 20 prosent. Dette vil sannsynligvis være så negativt for privat konsum at myndighetene vil ta grep for å hindre at hele Norge havner i en mørk spiral av redusert forbruk og økt arbeidsledighet, at renten kan bli satt ned for å motvirke dette. Som boliginvestor er man i så fall beskyttet av alle andre, i den forstand at man ikke kan «ta» en investor før man tar hele befolkningen, fastslår Tollefsen.