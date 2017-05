Boligprisene flater ut

ANNONSE

Eiendom Norge la fram fersk boligprisstatistikk for april torsdag klokken 11.

Bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak forteller at boligprisene i april er uendret korrigert for sesongvariasjoner.

De nominelle prisene steg 0,5 prosent i april sammenlignet med mars.

– Dette er en av de svakere aprilmånedene vi har sett de siste årene, sa administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge da tallene ble presentert torsdag.

Kan få prisfall



Temperaturen er med det i ferd med å avta i et marked som har hatt en voldsom vekst – og det spesielt i Oslo som har ledet racet.

– Dette er tydelig trendskifte, fortsatte Dreyer og var tydelig på at denne utviklingen vil fortsette.

– Boligmarkedet i 2017 har startet vesentlig mer forsiktig enn på mange år. Utviklingen i april bekrefter den moderate trenden, og vi ser tegn til utflating i prisene over store deler av landet.

Overfor TV 2 kan ikke Dreyer utelukke et fremtidig fall i prisene.

– Vi kan få en nedgang i boligprisene, men den bli kortvarig,

Selger færre enheter i Oslo



Antall solgte boliger i det heteste markedet, Oslo, viser en nedgang så langt i år.

– Det har vært god aktivitet i boligmarkedet hittil i år selv om det samlet sett er en marginal nedgang i salget sammenlignet med i fjor, men det er fortsatt store regionale forskjeller. Mens det i Stavanger ble solgt hele 27,7 prosent flere boliger enn i 2016, var det i Oslo en nedgang på 10,9 prosent, forsatte Dreyer.

Antall boliger til salgs har økt sammenlignet med i fjor, og i Oslo har tilbudssiden økt markant. Man må tilbake til 2014–2015 for å finne tilsvarende tall.

– Årsakene er at det er lagt ut flere boliger for salg, flere boliger blir liggende i markedet etter første visningsrunde og at det nå bygges vesentlig flere nye boliger enn på mange år. Dessuten er etterspørselen noe redusert gjennom lavere befolkningsvekst og innstramminger i kredittilgangen for husholdningene, sa Dreyer.

På grunn av at påsken i år i sin helhet var i april ble det solgt vesentlig færre boliger sammenlignet med april 2016. Hittil i 2017 er det solgt 26.824 boliger, noe som er en nedgang på 2,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2016, skriver NTB.

