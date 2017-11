Boligprisene overrasker positivt

Boligprisene falt 0,2 prosent i oktober, men overrasker positivt justert for sesongvariasjoner.

Saken oppdateres.

Boligprisene falt 0,2 prosent i oktober nominert, men steg faktisk 0,4 prosent korrigert for sesongvariasjoner. Det er første gang de sesongkorrigerte boligprisene stiger på fem måneder.

Det viser tall fra Eiendom Norge lagt frem fredag.

- Det er den sterkeste sesongkorrigerte utviklingen siden februar og er bedre enn ventet. Samtidig kommer dette etter fem måneder med fall, så dette kan være både et trendskifte og en pust i bakken. Det vet vi ikke ennå, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer, på pressekonferansen.

– Det er for tiden stor usikkerhet knyttet til utviklingen i boligmarkedet og hvor sterk nedgangen faktisk vil bli. Til tross for prisnedgangen holder omsetningen seg stabil i bruktboligmarkedet, noe som er positivt for boligmarkedet i seg selv og norsk økonomi, sier Dreyer.

Boligprisene er opp 0,7 prosent de siste tolv månedene.

Overraskelse

Oppgangen tok altså ekspertene skikkelig på senga. DNB Markets, Noregs ledende meglerhus, hadde på forhånd ventet at boligprisene skulle falle 0,5 prosent, sesongkorrigert.





- Det var overraskende med en oppgang og at omsetning tok seg opp. Det er mye bedre enn ventet, men jeg tror det er tidlig å konkludere med at markedet har snudd, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til Nettavisen.





Han tror imidlertid oppturen kan berolige de som frykter en skikkelig boligsmell.





- Et mer tydelig prisfall kunne forverret stemningen i markedet, så dette tar bort noe av frykten for en kollaps i boligmarkedet. Samtidig tror vi fortsatt at boligprisene skal noe mer ned før vi er ferdig med fallet, sier Aamdal.





Boligprisene har falt kraftig i år, i stor grad som følge av at det er kommet flere boliger ut på markedet. Samtidig viser oktober-tallene at etterspørselen etter boliger har holdt seg bra, noe som gjør at nedturen ikke blir større.





- Vi ser at omsetnigen av boliger har holdt seg opp og at husholdningenes normale etterspørsel etter bolig ikke er påvirket av dette, sier Aamdal





Oslo verst

Svakest utvikling i landet hadde boligmarkedet i Oslo, som falt 1,8 prosent.

På tolv måneder er boligprisene i Oslo ned 2,8 prosent, det er første gang på lang tid at Oslo har negativ 12 måneders vekst. Prisene i Oslo har gått ned 4,8 prosent siden starten av året, og hele 10,1 prosent siden april.

- Det er bratt ned i Oslo, men samtidig hadde Oslo en formidabel prisvekst i fjor, så det er ikke så overraskende, sier han.

Moss hadde den sterkeste prisutviklingen i oktober med en vekst på 0,4 prosent. På tolv måneder har boligprisene i Moss steget med 9,2 prosent.

