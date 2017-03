Boligprisene steg med 0,8 prosent

ANNONSE

Korrigert for sesongjusteringer steg prisene med 0,6 prosent. I Oslo steg prisene med 1,6 prosent.

Det viser tall fra Eiendom Norge fredag.

Til sammenlikning steg boligprisene med 2,8 prosent i januar. Korrigert for sesongjustering gikk de opp 0,6 prosent.

- Som forventet

- 0,8 prosent er litt som forventet, men er likevel under pari sammenliknet med med mange månder de siste årene. Vi har startet året mer moderat og vi ser at det er skift i bolgprisene fra en veldig sterk vekst til en vekst som er mer moderat, sier Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge på pressekonferansen for boligpristallene fredag.

På tolv måneder har prisene steget med 13 prosent.

-Vi tror at toppen er med tanke på årsveksten, siden vi hadde veldig sterk vekst i mars, april og mai ifjor, sier Dreyer.

Opp 24 prosent i Oslo

Oslo-prisene er imidlertid opp hele 24 prosent de siste tolv månedene.

- Oslo og områdene rundt Oslo peker seg ut som områder med veldig sterk boligprisvekst. Vi håper og tror at dette vil flate seg mer ut fremover, sier Dreyer.

Det tok i snitt 13 dager å selge en bolig i Oslo i februar.

- Det er fortsatt for tidlig å si om boliglånsforskriften har fått effekt i boligmarkedet. Vi forventer at den innstrammede forskriften vil dempe markedet mer i de kommende månedene, og da sannsynligvis spesielt i Oslo. Det er grunn til å anta at noe færre førstegangskjøpere nå får boliglån, samt at det blir noe færre som får store lån til de aller dyreste boligene og sekundærboliger, sier Dreyer i melding.

Fortsatt rødt i Stavanger

I Stavanger er fortsatt tolvmånedersveksten med 1,6 prosent, men Dreyer venter at veksten vil gå i svart før sommeren.

-Vi ser en veldig bedring både i salgstid og salgsvolum i Stavanger, sier han.

