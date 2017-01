Brannvesenet er lei av falske alarmer. Nå skal bøtene svi enda mer

ANNONSE

(Bergensavisen): – Vi bruker enormt mye tid på unødige brannalarmer. Tallet må ned, sier brannsjef Johnny Breivik under en presentasjon av statistikk for året som er gått. Det skriver Bergensavisen.

Totalt 1305 ganger har brannvesenet i Bergen måtte rykke ut til falske brannalarmer. I tallene ligger både automatiske brannalarmer via vaktselskaper, tekniske feil på anlegg og misbruk av brannvarslere.

For sistnevnte heves nå bøtesatsene som et ledd i arbeidet med å forhindre unødvendige utrykninger.

Utløste flest alarmer

Utrykningene skjer både til private boliger, institusjoner og industribygg.

– Hver eneste alarm kan være en potensiell brann og vi tar alle på alvor, sier Breivik.

Tallene viser at noen steder er gjengangere når det gjelder unødige brannalarmer.

Tidligere har BA omtalt Fantoft Studentboliger som en versting når det gjelder nettopp dette.

Natt til første april 2016 ble brannalarmen satt i gang hele fem ganger ved studenthjemmet.

Både politi og brannvesen likte spøken dårlig.

I løpet av en natt ble brannalarmen satt i gang fem ganger ved studenthjemmet på Fantoft.

– Jeg kan ikke huske at vi har vært ute for noe lignende, sa vaktkommandør Rune Wigum ved 110-sentralen til BA.

Men det var langt ifra første gang.

I løpet av 2015 ble alarmen er blitt satt av en rekke ganger, og en onsdagskveld i april da brannalarmen igjen gikk, ble brannvesenets store frykt en realitet.

– Røykdykkere måtte banke på dører for å få folk ut. Selv om alarmen gikk, reagerte de ikke. Det er for dårlig, sa brigadeleder Per Sherling til BA den kvelden.

Heldigvis gikk det bra den gangen, og alle beboerne kom seg til slutt uskadet ut.

– Dette er alvor

Likevel frykter man at det samme kan skje igjen og i 2016 topper fremdeles Fantoft Studentboliger statistikken med hele 38 unødige alarmer i løpet av året.

Direktør for SiB Bolig Stein Ove Halhjem har så langt ikke besvart BAs henvendelser, men sa til avisen i fjor at han fryktet for at brannalarmene skapte en utrygghet for studentene.

– Jeg er veldig lei meg på deres vegne. Det skaper en enorm usikkerhet og utrygghet blant dem som bor der, sa han.

Men det er ikke bare på studenthjemmet brannalarmen går ofte.

På andre plass kommer Lærerhøyskolen på Landås som i løpet av 2016 fungerte som asylmottak.

Asylmottaket på Landås hadde 26 unødige brannalarmer i 2016.

Her hadde brannvesenet 26 utrykninger til unødige alarmer.

Sib sitt studenthjem i Løbergsveien er en av adressene Bergen brannvesen har flest utrykninger til som følge av automatisk brannalarm brannvarsling. (Foto: Eirik Hagesæter)

Etter dette kommer Studenthjemmet i Løbergsveien hvor brannvesenet hadde 21 utrykninger.

– Dette er alvor og vi må få tallene ned. Ikke bare bruker vi tid på dette, men vi tar da også mannskap ut av beredskap til andre reelle hendelser som kan oppstå på samme tid, forklarer brannsjefen.

Hever bøtene

Selv om brannvesenet alltid rykker ut til hver alarm som om den er reell, mener Breivik det gjør noe med den mentale innstillingen som kan være urovekkende.

– Det er en fare med at folk slutter å ta brannalarmene på alvor, men heller ikke for brannvesenet er det bra. Vi har opplevd å komme til et sted hvor vi forventet en falsk alarm, men har endt opp med å måtte redde liv. Vi må alltid ta alle alarmer på alvor, sier Breivik.

Som et ledd i arbeidet med å få ned tallet på unødvendige alarmer, heves altså bøtesatsene for misbruk av manuelle meldere fra 5500 kroner til 8000 kroner.

– I tillegg oppfordrer vi at folk holder alarmutstyret sitt ved like. Flere og flere får bedre alarmsystemer og det er bra, men det kreves også vedlikehold, sier brannsjefen.

Les flere saker fra BA her.