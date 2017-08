Bråstopp for oljeprisoppgangen

Etter seks dager på rad med høyere oljepris, falt oljeprisen noe tilbake i går.

Oljeprisen er ned i overkant av to prosent til 51 dollar fatet.

- Dette er trolig drevet av nyheten om økning i amerikanske oljelagre og høyere oljeproduksjon fra OPEC grunnet økt oljetilbud fra Libya, skriver DNB Markets i en morgenrapport onsdag.

Ifølge The American Petroleum Institute's (API) økte beholdningen av amerikansk crude-olje med 1.8 millioner fat i uken som ble avsluttet 28. juli. Nordsjøolje Brent Crude opplevde prisnedgang hovedsaklig som følge av ferske OPEC-tall som viser at produksjonen nå er på sitt høyeste hittil i år med 33 millioner fat per dag, skriver Reuters.

- I morges ligger vi rundt 51,3 dollar fatet, etter å ha vært nesten på 53 i går formiddag. I ettermiddag kommer det offisielle EIA lagertall fra USA som kan gi mer bevegelse i oljeprisen, skriver Nordea Markets i ett notat onsdag morgen.

Litt lavere oljepris bidrar til svakere krone.

Euro har styrket seg til 9,368 kroner i morgentimene onsdag. Det er opp over 10 øre de siste fem dagene.

- Sterkere euro må ta mye av skylden for oppgangen i det siste. Vi tror kronen skal fortsette å styrke seg, og svekkelsen vi har hatt de siste dagene virker å være en fin mulighet for å posisjonere seg for dette, skriver Nordea Markets som dermed anbefaler kronekjøp nå.

Oppgang på både europeiske og amerikanske børser i går. Over natten er det positivt også i Asia, og futures i Europa og USA er også opp i morges.

Tokyo leder an på positive asiatiske børser

Apple med knalltall

Ny rekord på Oslo Børs