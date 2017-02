ANNONSE

Meglere karakteriserer Oslos boligmarked som «brennhett» og kan vise til kvadratmeterpriser på opp mot 160.000 kroner. Ekspertene ser likevel ikke tegn til boligboble, skriver Dagens Næringslig.

- Boligprisene synes noe overpriset og befinner seg på et svært høyt nivå. Men vi kan likevel ikke i våre analyser fastslå at det eksisterer en boble i markedet, sier sjefanalytiker Eskil Angset i Sparebank 1 til avisa.

Les også: Mange boligkjøpere bruker forbrukslån som egenkapital

Angset begrunner dette blant annet med at boliger i hovedsak selges til de som har behov for et sted å bo, ikke til boligspekulanter.

Han forventer ikke et boligkrakk, men spår en utflating av boligprisene fordi det forventes renteøkning, fordi nettoinnvandringen har avtatt, fordi lønnsveksten ventes å bli beskjeden og fordi tilbudet av boliger etterhvert vil møte etterspørselen.

Et eksempel på hvor «brennhett» boligmarkedet er akkurat nå finner Dagens Næringsliv i Oslo der en ettromsleilighet med sovehems nylig ble solgt for 1,93 millioner kroner, noe som gir en kvadratmeterpris på 149.000 kroner.

Les også: DNB ser risiko ved høy boligprisvekst