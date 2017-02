Brexit ga milliardsmell for oljefondet

Eiendomsinvesteringene til Norges Bank Investment Management, bedre kjent som Oljefondet, var rundt 62 milliarder kroner i Storbritannia, ved utgangen av 2015.

Et år og en Brexit-avstemning senere er verdien litt over 55 milliarder kroner, altså nesten sju milliarder mindre.

Administrerende direktør i Oljefondet, Yngve Slyngstad, forklarer den store nedgangen i Storbritannia, hvor oljefondet har cirka en fjerdedel av sine eiendomsinvesteringer, med en betydelig svekkelse av pundet i etterkant av Brexit-avstemningen 23. juni.

- Pundet svekket seg dramatisk fra Sankthans og ut året. Valutaeffekten i Storbritannia har slått hardt ut i eiendomsporteføljen vår, sier Slyngstad til Nettavisen.

Oljefondet som helhet hadde en avkastning på solide 6,9 prosent i 2016, drevet av en kraftig oppgang mot slutten av året, blant annet som en følge av en global børsoppgang i etterkant av Trump-valget.

For eiendom var imidlertid 2016 et mye svakere år. Oljefondets avkastning innen eiendom var på magre 0,8 prosent. I Storbritannia, som er det landet etter USA hvor oljefondet har gjort flest eiendomsinvesteringer, hadde fondet en negativ avkastning på elendige 16,9 prosent.

Slyngstad sier at Oljefondet har beregnet ut nøyaktig hvor mye de har tapt på Brexit, men at de ikke vil dele det med offentligheten.

- Men det er betydelig endringer. Samtidig, i britiske pund har britiske eiendom gjort det helt greit. Aksjer har dessuten gjort det bra hvis man justerer for valutaeffekter, sier Slyngstad.

SVEKKELSE: Pundet har svekket seg kraftig mot kronen siden Brexit-avstemningen i juni.

Storhandel i Oxford Street

Oljefondet har nesten alle sine investeringer i London sentrum, hvor de eier blant annet en fjerdedel av det berømte Regent Street. Etter Brexit brukte oljefondet pundsvekkelsen til å kjøpe to bygg i Oxford Street på til sammen rundt 4,3 milliarder kroner.

- Etter alle solemerker er våre investeringer i London så lite eksponert mot slike politiske hendelsene som det overhodet er mulig å være. Vi har sett en effekt i pundsvekkelse, men ikke i leieinntektene, sier Slyngstad.

Han viser dessuten til at et lavere pund alt annet like til flere turister og mer handel i de samme handlegatene som oljefondet har kjøpt seg opp i.

- Vi har stor tro på London fremover, sier Slyngstad.

Vil ikke gi Trump æren

Ellers har oljefondet nytt godt av oppgangen i kjølvannet av Donald Trumps valgseier i november 2016. Slyngstad vegrer seg imidlertid for å gi Trump selv æren for børsfesten.

- Vi registrerer at aksjemarkedet er opp, men det kan være flere grunner til det. De har vært flere gode makrotall og aksjeoppgangen er et globalt fenomen, og ikke knyttet til amerikanske markedet alene, sier Slyngstad.

Sentralbanksjef og styreleder i oljefondet, Øystein Olsen, viser til at reaksjonene har gått litt opp i finansmarkedene etter de store Brexit- og Trump-sjokkene.

- Alt i alt har reaksjonene vært moderate. Den siste tiden har vi sett at renten på franske statsobligasjoner stiger, og det er helt åpenbart påvirket av at det franske presidentvalget nærmer seg, sier Olsen til Nettavisen.

Slyngstad vil utover det ikke spekulere i hvordan politiske sjokk påvirker investeringsstrategien til Oljefondet.

- Det vi vet om fremtiden er at vi ikke vet noe om fremtiden, og det vi vet er som regel priset inn i markedet allerede. Vi får bare se hvordan ting utvikler seg, sier Slyngstad.