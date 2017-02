Brochmann: - Økte skatter eller kutt i velferdstilbud fremover

ANNONSE

Så er den her: Rapporten fra Brochmann-utvalget II, som ser på langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

I kapitlet om samfunnsøkonomiske konsekvenser og fordeler og ulemper for Norge, konkluderer utvalget med at:

- De som trolig har klarest fordel av innvandring, er innvandrerne selv.

Økt skattebyrde

«Den eksisterende befolkningen kan isolert sett oppleve økt skattebyrde eller redusert offentlig velferdstilbud dersom innvandrerne i større grad enn norskfødte forsørges av det offentlige.»

- Skal vi forberede oss på at det blir virkeligheten fremover, Brochmann?

- Det kan det bli, dette er politiske spørsmål, og skatteøkninger er noe som allerede diskuteres i forkant av valgkampen. Det er et mulig scenarie, men det er et politisk spørsmål, sier professoren til Nettavisen.

- Underskudd i dag

Det står videre i rapporten at:

«I tillegg vil innvandring innebære at statens petroleumsformue må deles på flere. Erfaringsmessig har flyktninger og andre innvandrere fra lavinntektsland bidratt klart mer til offentlige utgifter enn til offentlige inntekter. Det motsatte kan være tilfellet når det gjelder arbeidsinnvandrere med relevant kompetanse.»

- Mener dere smertegrensen er nådd, det vil si at det blir nødvendig å øke skattene eller kutte i velferdstibudene?

- Det vi viser, er at det vil være, det er allerede, er et underskudd i offentlige finanser. Det er Oljefondet som sukrer den økonomiske situasjonen i Norge, og den situasjonen vil bli gradvis mer alvorlig fremover. Det viser også kalkyler fra SSB, som vi benytter oss av. Men hva man eventuelt gjør for å få en bedre balanse, er politiske spørsmål, sier Brochmann til Nettavisen.

I rapporten står det at:

«Innvandring som svekker offentlige finanser, vil forsterke hovedutfordringen som følger av en vesentlig økning i andelen eldre i tiårene framover. Dette understreker og tydeliggjør viktigheten av å lykkes med å øke sysselsettingen hos grupper som så langt har hatt en forholdsvis svak tilknytning til arbeidsmarkedet.»