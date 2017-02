Brochmann-utredninge: - Innvandring kan true oppslutningen om velferdsstaten

ANNONSE

Onsdag mottok Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) en utredning som viser hvilke konsekvenser høy innvandring får for norske velferdsordninger.

Utvalget er ledet av Grete Brochmann, og utredningen er på 250 sider.

– Innvandring kan utfordre den tverrpolitiske oppslutningen om velferdsstatens grunnstruktur i Norge, innledet Brochmann med.

– Innvandring kan utfordre den historisk utviklede legitimiteten til velferdsstaten gjennom to viktige mekanismer.

Om forskjellene øker



Hun sa også at dersom det viser seg at modellen faktisk fungerer dårligere i en situasjon med høy innvandring, gjennom at arbeids- og velferdspolitiske målsettinger ikke innfris, kan modellens legitimitet komme under press.

– For det andre kan støtten til solidariske løsninger svekkes ved at de økonomiske og sosiale forskjellene i befolkningen øker. Større deler av majoritetsbefolkningen kan etter hvert ønske å reservere full tilgang til velferdsgodene for de norskfødte, eller foretrekke private løsninger. sa hun.

Her kan du lese hele utredningen.

Dagens rapport er den andre om velferdsstat og innvandring fra utvalg ledet av Grete Brochmann. Den første rapporten kom i 2011, og la grunnlaget for mye av debatten om en bærekraftig innvandringspolitikk i Norge de siste årene.

– Asyltilstrømningen til Norge kan få store konsekvenser på flere samfunnsområder, som velferdsmodellen vår, statsbudsjettet og kommunenes økonomi. Vi er nødt til å analysere konsekvensene for å gjøre de riktige grepene for å sikre den norske velferdsmodellen. Arbeidet utvalget skal gjøre blir derfor svært viktig, og jeg ser derfor fram til resultatene av utvalgets arbeid, sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) da hun oppnevnte utvalget i desember 2015.

Sammfunnsøkonomiske konsekvenser



Utredningen er delti inn i blant annet migrasjon, utdanning, tilknytning til arbeidsliv, mottak av velferdsytelser og samfunnsøkonomiske konsekvenser av høy innvandring.

Et av punktende under sistnevnte, tar for seg korte og langsiktige konsekvenser.

- For den eksisterende befolkningen er virkningene av innvandring mer sammensatte. Arbeidsgivere vil ofte ha en ubetinget fordel av arbeidsinnvandring. Den gir dem en mer mangfoldig befolkning å ansette fra. Innvandrerne har ofte lavere krav til lønn og arbeidsmiljø enn norske arbeidstakere. Det er derfor vanskelig å tenke seg at ikke arbeidsinnvandring vil bidra til å presse lønnskostnadene ned på kort og mellomlang sikt. I tillegg vil økt innvandring øke etterspørselen rettet mot den enkelte bedriften, så lenge ikke innvandringen leder til at også antall konkurrerende bedrifter øker, heter det blant annet.

Utvalget peker også på at levestandarden uttrykt ved realinntekten etter skatt påvirkes av skattebyrden.

- I den grad innvandring svekker offentlige finanser ytterligere, innebærer det isolert sett et fall i levestandarden for dem som allerede bor i Norge, fordi skattene må økes og/eller offentlig velferd slankes på sikt. Erfaringsmessig har innvandrere fra Asia, Afrika mfl. i gjennomsnitt bidratt mer til offentlige utgifter og klart mindre til offentlige inntekter enn andre, fordi arbeidsinnsatsen og lønnen er lavere. Denne typen innvandring må imidlertid bli meget høy for at den i seg selv skal øke de statsfinansielle utfordringene mye. Men den vil kunne forsterke det sterke og voksende statsfinansielle presset på offentlige finanser som aldringen av befolkningen vil skape i tiårene framover, dersom en ikke lykkes bedre enn hittil med å få disse gruppene i arbeid.

Les Gunnar Stavrum: Dårlig integrering av innvandrere er ekstremt dyrt. I snitt går det offentlige med 10 milliarder kroner årlig i underskudd ved 5.000 nye ikke-vestlige innvandrere.

Før rapporten ble overlevert, kommenterte Listhaug slik på sin Facebook-profil:

- Den blir viktig for den politiske debatten. Nå kan vi bruke fakta fra Brochmann II- utvalgets utredning til å ta diskusjonen videre om de langsiktige konsekvensene innvandring har og de utfordringene vi står i. Utfordringene går ikke over selv om vi skyver dem under teppet. Det er nok å se til Sverige!

I 2009–2011 var Brochmann leder for Velferds— og migrasjonsutvalget, også kalt «Brochmann-utvalget», som kom med flere tiltak for å sikre velferdsstaten i møte med økt innvandring.

Disse personene har sittet i utvalget:

Grete Brochmann (leder), professor, Oslo

Anne Britt Djuve, forskningssjef, Oppegård

Tore Eriksen, spesialrådgiver, Oslo

Erling Holmøy, seniorforsker, Oslo

Cindy Horst, forskningssjef, Oslo

Truls Nordahl, fylkesdirektør, Stavanger

Jan Rose Skaksen, forskningschef, København

Sylo Taraku, generalsekretær, Drammen

Asle Toje, forskningsdirektør, Oslo

Inger Østensjø, rådmann, Stavanger