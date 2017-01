Børs: Aker Solutions og Marine Harvest til værs

ANNONSE

Aker Solutions stiger 5,0 prosent på børsen etter at nyhetsbyrået Bloomberg News melder at de har kilder som opplyser at Kjell Inge Røkkes Aker vurderer å selge oljeservicegiganten Aker Solutions.

Selskapet selv avviser nyhetene som rykter og spekulasjoner.

- Det som vi har sagt tidligere, er at Aker er åpne for allianser eller transaksjoner hvis det er til det beste for selskapene og aksjonærene. Det har vi sagt flere ganger, sier Atle Kigen i Aker til DN.

- God salgsmulighet

DNB Markets mener på sin side at dagens oppgang er en god anledning til å selge Aker Solutions-aksjen.

«Selv om dette (et mulig salg, journ.anm.) kan innebære en begrenset oppside i et mulig oppkjøpsscenario, vil etter vårt syn et løft i kursen på dette grunnlaget gi en god salgsanledning», skriver meglerhuset.

Marine Harvest-oppgang

Marine Harvest stiger på sin side 3,0 prosent etter at selskapet la frem kvartalstall som var klart bedre enn ventet på forhånd. Sjømatselskapet, der John Fredriksen er største aksjonær, hadde et operasjonelt driftsresultat på 257 millioner euro i fjerde kvartal 2016, mot 90 millioner euro samme kvartal året før.

Pareto Securities skriver at resultatet var drevet av høyere marginer i alle oppdrettsregionene til selskapet.

«Vi vil oppjustere forventningene våre for 2017 og 2018 basert på marginer som er sterkere enn ventet», skriver meglerhuset i en oppdatering.

Oljeprisen opp

Oslo Børs er ellers opp 0,46 prosent og oljeprisen er litt opp. Det er oppgang både i Asia og Europa onsdag, selv om det var nedgang i USA i går.

På et noe blandet bilde på asiatiske børser onsdag peker Hongkong seg ut. Knappe timen for handelsslutt er hovedindeksen Hang Seng opp brukbare 1,15 prosent. Siden nyttår har indeksen lagt på seg over fem prosent.

