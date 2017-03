Børs: Helomvending for Nel

ANNONSE

Hydrogen-selskapet Nel, som har Øystein Stray Spetalen som nest største eier, har hatt en voldsom oppgang på Oslo Børs de siste ukene og har steget nesten 50 prosent. Oppgangen kom etter at det ble kjent i midten av måneden at selskapet er blitt tildelt en rammekontrakt for hydrogenstasjoner i California av delstatens energikommisjon.

Dette er Nels største enkeltordre for fyllingsstasjoner noensinne.

Mandag morgen var aksjen opp over tre prosent etter melding om en ny kontrakt i California, men snur nå ned over tre prosent.

Melding om emisjon

Grunnen er en melding klokken ti om at det er gjennomført aksjeemisjon i selskapet. Det betyr at aksjene til de eksisterende aksjonærene blir utvannet. Emisjonen var gjennomført til 2,72 kroner aksje og aksjen faller til rundt dette nivået.

Danske H2 Holding, som eies av blant annet Krogsgaard og en annen direktør i selskapet, Mikael Sloth, er største eier i selskapet med en eierandel på 18 prosent. Øystein Stray Spetalens selskaper Strata Marine & Offshore og Ferncliff eier til sammen litt under fem prosent.

Ny kontrakt

Før dette kom det altså en melding om en ny kontrakt i California, denne gang med selskapet H2 Frontier Inc. Kontrakten gjelder en hydrogenstasjon i Los Angeles.

- Det er flott å bli betrodd med levering for nok et ledende hydrogenselskap i California. Det økte behovet for stasjoner med høyere kapasitet underbygger den vellykkede utrulling av hydrogenbiler i denne viktige delstaten, sier Jacob Krogsgaard, direktør i Nel Hydrogen Solutions, i en melding.

Kontrakten har en total verdi på mer enn en millioner dollar.

Anbefaler Europris

I slutten av forrige uke ble det kjent at hovedaksjonær, private equity-selskapet Nordic Capital, selger seg totalt ut av Europris, slik de har hatt planer om i lang tid. Delvis som følge av det tar DNB Markets nå aksjen inn i sin ukesportefølje.

«Det har vært kjent siden børsnotering at Nordic Capital ønsket å gjøre dette og dette har ligget som et overheng på aksjen. Når posten nå er satt, vil markedet se på aksjen med nye øyne», skriver meglerhuset.

De har også andre grunner til å anbefale Europris. De viser til at selskapet leverte bedre enn ventede tall for fjerde kvartal og at estimatene dermed ble oppjustert. Meglerhuset viser dessuten til at aksjen handles med rabatt til de mest sammenliknbare selskapene i Norden.

Europris er svakt opp mandag.

Oslo Børs er ellers svakt ned og ingen av de store selskapene kan vise til store endringer. Oljeprisen er nesten uendret mot nivået da Oslo Børs stengte fredag.