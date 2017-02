ANNONSE

Europris-aksjen stiger 5,7 prosent på børsen etter at selskapet la frem sterke tall for fjerde kvartal i fjor.

Lavprisgiganten Europris la frem et justert brutto driftsresultat (ebitda) på fire prosent høyere enn snittet av analytikernes forventninger, drevet av fem prosent høyere inntekter.

Omsetningen var på 1,6 milliarder kroner i fjerde kvartal, som er årets viktigste for selskapet grunnet blant annet julesalget.

«Europris gjorde det bedre enn markedet i alle kvartalets tre måneder, en periode preget av viktige sesonghendelser som Halloween, Black Friday og jul», skriver selskapet i en melding.

Imponerende vekst

Selskapet imponerte blant annet med en årlig like-for-like-vekst, altså veksten når man tar vekk omsetningseffekten av nye butikker, på 4,7 prosent i kvartalet.

«Dette er betydelig foran vårt estimat på to prosent og imponerende gikk en like-for-like-vekst i fjerde kvartal på 6,6 prosent», skriver Pareto Securities.

Selskapet foreslår dessuten et utbytte på to kroner, inkludert et jubileumsutbytte på en halv krone for å feire selskapets 25 årsjubileum.

Svakt på Oslo Børs

Ellers er det svakt på Oslo Børs og indeksen som helhet faller 0,8 prosent. De fem største selskapene på børsen er alle betydelig ned, inkludert DNB, som faller 1,33 prosent og Statoil som faller 0,74 prosent.

Røkkes skipeierselskap, som også la frem kvartalstall fredag, stiger svakt. Selskapet økte utbytte for 13 kvartal på rad.

Taperne er ellers Norwegian der nedturen fortsetter til tross for det gode resultatet fredag. Kursen på flyselskapet faller 3,7 prosent. PGS går ned 3,6 prosent og Yara faller 1,5 prosent.

Også ved de viktigste europeiske børsene pekte pilene rett ned fredag formiddag. CAC 40 i Paris faller 0,7 prosent, DAX 30 i Frankfurt gikk ned 0,4 prosent, mens FTSE 100 i London gikk ned 0,3 prosent.

Et fat nordsjøolje ble fredag formiddag omsatt for 55,3 dollar, mens amerikansk lettolje gikk for 53,3 dollar fatet.