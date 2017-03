Børs: Økonom skroter søppelaksje

ANNONSE

Lønnsomheten til renovasjonsselskapet RenoNorden vil bli betraktelig svakere enn tidligere antatt.

Mandag kveld sendte selskapet ut et resultatvarslet hvor de kunngjør at driftsmarginen før avskrivninger og nedskrivninger vil bli skarve fire prosent i første kvartal i år. Marginene for resten av året blir også under fjoråret.

Grunnen til marginfallet skyldes uventede kostnader ved tidligere inngåtte kontrakter, skriver selskapet.

Børsjubel for RenoNorden

- Dette stinker

Meldingen får investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet til å reagere.

Han viser til at for bare fire uker sider skrev selskapet at marginen vil være stabil i 2017, sammenliknet med 2016. Det indikerer marginer på rundt 7,5 prosent, altså nesten dobbelt så mye.

Omtrent samtidig som de skrev dette, hentet selskapet 350 millioner kroner i en emisjon.

Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet.

Søppeltrøbbelet i Oslo har bare tapere, ingen vinnere

- Mye av dette marginfallet relateres til kontrakter inngått i 2016, noe som skulle tilsi at ledelsen burde visst om dette når de sendte ut fjerde kvartalsrapporten og gjorde en reperasjonsemisjon. Dette stinker det av, skriver Hauglund i en kommentar om RenoNorden-aksje tirsdag. Han mener man bør kaste RenoNorden-aksje rett i bøtta. - Når man ikke kan stole på management, da bør man heller ikke eie aksjen, skriver Hauglund. Mye tyder på at markedet deler Hauglunds oppfatning. Aksjen er ned 17 prosent tirsdag. Selskapet er nå verdsatt til 340 millioner kroner. Børsen stiger Oslo Børs er ellers opp rundt en halv prosent til 706,71 poeng. Statoil, som tirdag la frem planene for andre fase av gigantfeltet Johan Svedrup stiger én prosent. Statoil vil bruke inntil 55 milliarder kroner på «elefantfelt» AkerBP, som er partner på feltet, er opp 2,43 prosent. Aker Solutions, som i sammenheng med dette fikk en kontrakt på 300 millioner kroner på feltet, stiger 2,2 prosent. Kværner stiger 3,5 prosent.