Børs: Subsea 7 med milliardbud på serviceselskap

ANNONSE

- Vi tror at dette kjøpet vil tillate oss å styrke Subsea 7s posisjon på områder hvor vi venter økt aktivitet og muligheter for langsiktig vekst, sier konsernsjef Jean Cahuzac i Subsea 7 i en melding.

Tirsdag morgen melder selskapet, der Kristian Siem er største eier, at de byr 279 millioner dollar, rundt 2,4 milliarder kroner, for de resterende femti prosent av nederlandske Seaway Heaving Lifting, som har virksomhet innen fornybar energi, løftetjenester og avvikling av olje- og gasseiendeler. Selger er K&S Baltic Offshore. Subsea 7 eier allerede femti prosent av Seaway.

Terminert kontrakt

Subsea 7 annonserte dessuten mandag at selskapet har fått terminert oppdrag for Petrobras tilsvarende en ordrereserve på 106 millioner dollar.

DNB Markets estimerer at et årlig ebitda-bidrag på 35 millioner dollar forsvant ut med den kontrakten.

«En utfordring for selskapet er at ytterligere et fartøy i Brasil etter vårt syn står i fare for å få terminert avtalen i tiden fremover. Totalt har Petrobras kontrakter for PLSV-fartøy som tilsvarer rundt det dobbelte av selskapets reelle langsiktige behov og ettersom Subsea 7 er eneste aktør i Brasil uten lokal tonnasje vil de kunne være mest utsatt ved ytterligere nedjusteringer», skriver meglerhuset.

DNB Markets har en salgsanbefaling på Subsea 7 med et kursmål på 64 kroner pr aksje. Kursen ligger nå på 107,7 kroner. Subsea 7 er opp 1,8 prosent på børsen tirsdag.

Les også: Slik skal Røkkes oljeselskap utfordre gigantene på norsk sokkel

Statoil-oljefunn

Ellers melder oljedirektoratet at Statoil har gjort et oljefunn i Nornefeltet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 3 og 13 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Statoil er svakt ned tirsdag.

Ellers er børsen ned 0,2 prosent og ligger nå på 690 poeng. Oljeprisen er noe opp. I Asia har børsene en blandet utvikling.

Les også: Børs: Blandet i Asia