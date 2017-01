Børs: Tokyo ned, Singapore opp

ANNONSE

Børsene falt mandag både i Japan, Europa og USA, og dollaren sank.

Mandag falt Nikkei-indeksen i Japan med 1,3 prosent, mens indeksene hadde falt på alle de største europeiske børsene på ettermiddagen. Nedgangen var på 0,8 prosent i London, 0,8 prosent i Frankfurt og 0,5 prosent i Oslo.

Da børsene åpnet i USA mandag ettermiddag norsk tid, sank aksjekursene også her. I tillegg falt dollarkursen. De tre største hovedindeksene gikk alle marginalt ned, fra -0,04 prosent for Nasdaq via -0,14 prosent for Dow Jones til -0,27 prosent for Standard & Poor 500.

Tirsdag fortsetter nedgangen i Tokyo. Hovedindeksen Nikkei 225 falt 0,55 prsoent til 18.787 poeng. På andre asiatiske nøkkelbørser var det flat eller positiv utvikling. I Hongkong, som nettopp har stengt for dagen, endte hovedindeksen Hang Seng opp 0,22 prosent. Når det gjenstår én time av handelen i Singapore er hovedindeksen Straits Times opp 0,55 prosent.

Frykt for Donald Trumps isolasjonistiske handelspolitikk får av mange eksperter skylden for den nedgangen som har vært hittil denne uka.

