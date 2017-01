Børs: Tokyo opp tross kraftig smell for gigant

ANNONSE

Toshiba-aksjen raser nok en gang etter meldinger om større tap knyttet til kjernekraftvirksomheten i USA. Like etter lunsj lokal tid Tokyo har aksjen falt mer enn 25 prosent! til 256,7 yen (ned 72,7 yen) (se illustrasjon under). Til tross for Toshiba-smellen stiger hovedindeksen i Tokyo. Klokken 13 lokal tid er Nikkei 225 opp 0,80 prosent til 19044 poeng.

Næringslivsavisen Nikkei skriver at teknologigiganten kan bokføre tap på 500 milliarder yen (4,4 milliarder dollar / 37 milliarder kroner). I november 2016 antydet Toshiba et årsresultat på 145 milliarder yen.

I slutten av desember raste aksjen da Toshiba selv kunngjorde at de ville bokføre tap på «flere milliarder dollar». Det japanske konglomeratet er i en regnskapsskandale, og tapet vil tvinge selskapet til å søke støtte fra en regjeringsstøttet låner, ifølge Nikkei.

Klokken 13 lokal tid i Tokyo er Toshiba-aksjen ned over 25 prosent!

På de andre asiatiske børsene er det blandet torsdag. Til lunsj lokal tid er hovedindeksene i Hongkong, Shanghai og Seoul i rødt, mens Singapore er i positivt terreng.

saken oppdateres

