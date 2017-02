ANNONSE

Dermed har indeksen på nytt startet klatringen mot 700-streken – anført av Norsk Hydro, som gjør det godt etter forrige ukes nyheter om stigende aluminiumspriser og lovende markedsutsikter.

Les også: To rederier sikret viktige Statoil-kontrakter for milliarder

Hydro-aksjen var den mest omsatte mandag formiddag, og den steg med 1,8 prosent i løpet av snaut to timers handel.

Også Storebrand og Telenor, nummer 1 og 4 på omsetningstoppen, bidrar til oppgangen med kursøkninger på henholdsvis 1,6 og 0,2 prosent.

Les også: Trøim: - Stolt over det jeg gjorde i Seadrill

Statoil er mandagens tredje mest omsatte selskap og trekker i motsatt retning med en kurssvekkelse på 0,3 prosent.

Les også: Trump-jubelen fortsetter på Wall Street

Også på de toneangivende børsene i Europa er det positive tall. DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris er begge opp 0,5 prosent, mens FTSE 100 i London så vidt er over 0-streken, med 0,04 prosent.

Les også: Yara og Norwegian løftet børsen

Et fat nordsjøolje gikk for 56,2 dollar på spotmarkedet mandag formiddag, noe mindre enn før helga, mens amerikansk lettolje gikk for 53,4 dollar fatet.

(©NTB)

Sett denne videoen?