Børsen gir RenoNorden millionbot

Styret i Oslo Børs har besluttet å tildele det skandeleombruste renoveringsselskapet RenoNorden en bot på 1,37 millioner kroner.

Bakgrunnen til boten er at børsen mener at RenoNorden offentligjorde innsideinformasjon for sent.

I dette tilfellet lot selskapet være å opplyse om risiko for brudd på finansielle betingelser i selskapets låneavtale og endring av selskapets delårsregnskaper for andre og tredje kvartal 2016. Børsen skriver at «sistnevnte medførte en betydelig svekkelse av selskapets resultat».

Dette ble først meddelt markedet i børsmeldinger den 19. desember 2016.

RenoNorden har hatt en mildt sagt også kaotisk vår etter at selskapet sendte ut tre resultatvarsler etter at selskapet hentet inn 300 millioner i egenkapital februar.

Egenkapitalen i selskapet er nå priset til skarve 64 millioner kroner etter et nytt fall i etterkant av meldingen fra børsen.

