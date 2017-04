ANNONSE

Da børsen stengte, hadde hovedindeksen steget 0,15 prosent.

Blant de ti mest omsatte selskapene sto halvparten med røde tall da børsen stengte torsdag.

Statoil fikk en nedgang på 0,7 prosent i aksjeprisen. Norsk Hydro og DNB avsluttet også dagen med røde tall, med en nedgang på 0,34 og 0,07 prosent.

Les også: Børs: Små bevegelser i Asia

Telenor og Marine Harvest avsluttet med en stigning på henholdsvis 0,67 og 0,86 prosent.

Torsdag ettermiddag ble nordsjøolje omsatt for 52,97 dollar per fat, en nedgang på 0,13 prosent siden onsdag. Amerikansk lettolje ble torsdag omsatt for 50,49 dollar per fat, en økning på 0,1 prosent.

De fleste europeiske børsene endte dagen med positive tall. Best resultat har Paris-børsen CAC 40, som avsluttet 1,65 prosent opp. RTS-børsen i Moskva avsluttet på 0,97, mens BEL 20 i Brussel avsluttet med 0,1 prosent.

Les også: Børs: Marine Harvest stiger etter oppdatering

Av de store børsene globalt, er det bare japanske Nikkei 225 som avsluttet med røde tall. Der ble det -0,01. De amerikanske børsene åpnet positivt.

(©NTB)

Sett denne videoen?