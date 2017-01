Børsen nærmer seg ny rekord

ANNONSE

Oslo Børs løfter seg fredag, drevet av en jevn positiv utvikling i resten av verden. Den ligger nå på 695,20 poeng, en oppgang på 0,3 prosent fra nivået der børsen stengte torsdag. Indeksen er dermed nær to milepæler, et nytt rekordnivå, som ble satt fredag i forrige uke på 696,22 poeng og den magiske 700-grensen.

Statoil opp

Statoil løfter seg rundt én prosent, takket være oljeprisen, mens Røkkes oljeselskap AkerBP er opp nesten to prosent. Ellers er solpanel-selskapet Rec Silicon opp 2,5 prosent etter at det ble kjent at fond forvaltet av DNB Asset Management hadde torsdag kjøpt 25 millioner aksjer i selskapet.

Nordnet viser til at de amerikanske børsene, med S&P 500-indeksen i spissen, hentet seg kraftig inn igjen i går kveld.

«Gjeninnhenting på Wall Street betyr normalt sett oppgang på Oslo Børs den påfølgende dagen». skriver Netfonds.

Kina-tall

I Asia endte for øvrig de fleste indekser også opp, og Netfonds skriver at oppløftende handelstall fra Kina var en av driverne for aksjemarkedene i regionen.

«Kinas eksport viste seg å falle i forrige måned, mens importen steg. Denne trenden tror vi kan fortsette fremover, noe som vil være positivt for verdensøkonomien, samt de globale aksjemarkedene», skriver Netfonds. Resultatsesongen igang Ellers har resultatsesongen for fjerde kvartal startet så smått og storbankene Bank of America, JP Morgan og Wells Fargo, samt hedgefondkjempen Blackrock legger alle frem rapportene sine for fjerde kvartal før markedet åpner i ettermiddag. Les mer her: Fersk analyse kostet eierne nesten seks milliarder CNBC skriver at disse rapportene vil være den første store testen for den brede børsoppgangen som har kommet i etterkant av at Donald Trump ble valgt til president i USA. Siden valgdagen 8. november har finanssektoren ved S&P 500-indeksen steget 17 prosent. -Størsteparten av optimismen er nå priset inn og nå må den innkommende administrasjonen levere, sier Ian Lyngen, rentestrateg i BMO til CNBC.