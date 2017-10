Børsen tror på suksess for iPhone X

Til tross for en laber dag på Wall Street, steg Apple.

NEW YORK (Nettavisen): Apples aksjekurs var oppe i 168,07 dollar mens børsen på Manhattan var åpen mandag, noe som er dens høyeste nivå noensinne. Den landet på 166,72 dollar per aksje, en oppgang på solide 2,25 prosent eller 3,67 dollar.

Kursstigningen kommer ifølge Market Watch som et resultat av at markedet anser etterspørselen av iPhone X for å være sunn.

Mandagen endte likevel med en generell nedgang, noe som kan skyldes at Representantenes hus vurderer å fase inn skattekuttene for bedrifter i stedet for å innføre dem umiddelbart.

Dow Jones falt 85,45 poeng eller 0,36 prosent til 23.348,74 poeng, mens Standard & Poor 500 sank 0,32 prosent eller 8,24 poeng til 2572,83 poeng.

Nasdaq gikk ned 2,3 poeng eller 0,03 prosent til 6698,96 poeng.

En av sektorene som slet mest, var helse. Indeksen for helsesektoren gikk ned 1,07 prosent eller 0,88 poeng til 81,26 poeng.

Mandag melder også Wall Street Journal og The New York Times at president Trump på torsdag vil annonsere at han har pekt ut Jerome Powell som etterfølger for Janet Yellen i stillingen som sentralbanksjef.

