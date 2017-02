Børsfallet fortsetter i Oslo

ANNONSE

Norwegian trekker børsen ned med et fall på 5,9 prosent. Flyselskapet er børsens mest omsatte selskap etter å ha lagt fram nye rekordresultater.

Selskapet kan blant annet vise til en omsetningsvekst på 15 prosent til 6,1 milliarder kroner.

Økte kostnader

På den negative siden kom justert ebitda (resultat før rente, skatt, avskrivninger og nedskrivninger) betydelig under forventningene, ifølge meglerhuset Pareto Securities.

Meglerhuset skriver at hovedgrunnen til dette var høyere kostnader, kombinert med lavere inntekter fra andre inntektskilder enn flybilletter, som mat og bagasjegebyr.

Selskapet øker forventningene til enhetskostnaden til 0,39 til 0,40 kroner, fra tidligere 0,38 til 0,39 kroner, noe Pareto mener tilsvarer en kostnadsøkningen på 600 millioner kroner.

«Etter hva vi forstår, er dette drevet av en ønske om å øke takten på rekruttering og trening av personell foran den betydlige økningen i langdistanse-flygninger, og er derfor en vekst-relatert utgift», skriver meglerhuset.

Rec Silicon stiger

Ellers faller Yara 1,6 prosent og Norsk Hydro 0,8 prosent.

Vinnerne torsdag er Rec Silicon som går opp 8,5 prosent og Norwegian Finans Holding, eierselskapet til Bank Norwegian, som øker 2,1 prosent.

På de toneangivende børsene i Europa er bildet blandet. DAX 30 i Frankfurt øker 0,2 prosent, mens CAC 40 i Paris øker 0,1 og FTSE 100 i London faller like mye.

Et fat nordsjøolje ble omsatt for 55,8 dollar på spotmarkedet onsdag formiddag, mens amerikansk lettolje gikk for 53,1 dollar fatet.

