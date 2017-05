ANNONSE

Medikamentet Betalutin har fått grønt lys til videre evaluering av amerikanske myndigheter.

Det gir børsfest for Betalutins produsent Nordic Nanovector, som sendte ut melding om dette etter børsslutt i Oslo fredag kveld.

Nordic Nanovectors toppsjef Luigi Costa sier at anbefalingen fra SRC representerer en viktig milepæl når det gjelder utviklingen av Betalutin.

Nordic Nanovector utvikler medikamentet "Betalutin" til behandling av lymfekreft. I fjor be det markedspotensialet for denne typen legemiddel ifølge selskapet estimert til cirka 12 milliarder amerikanske dollar (100 milliarder kroner) innen 2018.

Aksjen har hatt en eventyrlig utvikling siden inngangen av 2016, og aksjen har nesten tidoblet seg i verdi det siste halvannet året. Selskapets egenkapital prises nå til 4,8 milliarder kroner på børsen. De siste månedene, frem til mandag, har imidlertid utviklingen i aksjen var svakere.

Ellers ligger børsen an til en oppgang og stiger 0,21 prosent mandag. Det er i så fall andre dag på rad med opptur på børsen etter den store skrellen torsdag i forrige uke. Da falt børsen over to prosent i løpet av en dag, den største nedgangen på 11 måneder.

