Børsjubel for RenoNorden

Reno-aksjen er opp 8,77 prosent mandag. Det er med andre ord tydelig at markedet ser positivt på gårsdagens melding om at Oslo byråd dropper kontrakten med konkurrenten Veireno.

RenoNorden driftet halvparten av anbudsområdene i Oslo frem til i fjor, da de ble overtatt av Veireno.

Byrådet i Oslo hever Veireno-kontrakten. Dette kunngjorde byråd Raymond Johansen, byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg og Arild Sundberg, konstituert direktør for renovasjonsetaten, på en pressekonferanse i Oslo rådhus søndag.

Bortfallet av to av selskapets aller viktigste kontrakter bidro til at RenoNorden-aksjen kollapset på børsen i løpet av fjoråret. Fra et toppnivå på over 11 kroner aksjen for under to år siden, falt den til under én krone i januar i år.

Nå skimter imidlertid selskapet nye muligheter til å få tilbake den attraktive renovasjonsoppgaven i Oslo.

- Vi driftet jo halvparten av Oslo frem til Veireno tok over. Nå har Oslo kommune sagt at de vil drive renovasjonstjenestene i egen regi. Vi håper at de på et senere tidspunkt legger ut kontraktene på anbud. Da står vi klare, sier kommunikasjonsjef Erik Riste i RenoNorden til Nettavisen.

Nel-oppgang etter kjempekontrakt

Ellers er det en bred oppgang på Oslo Børs, der de fleste av de store selskapene er opp. Hydrogen-selskapet Nel er mest opp etter at selskapet er blitt tildelt en rammekontrakt for hydrogenstasjoner i California.

Dette er Nels største enkeltordre for fyllingsstasjoner noensinne. Aksjen stiger 13,3 prosent.

DNB Markets anbefaler Statoil-kjøp

DNB Markets tar dessuten Statoil inn i ukesporteføljen sin.

Meglerhuset viser til at aksjen har falt tilbake cirka 15 kroner, tross at oljeprisen holder seg bra.

Mer selskapsspesifikt mener meglerhuset at tallene for fjerde kvartal viste at selskapet er adskillig bedre rustet for en verden med oljepriser på 60 dollar pr fat enn for bare kort tid siden.

Prisingen av selskapet er nå på prisinntjeningsforhold for 2017 på rundt 11,5.

«Dette er faktisk lavere enn aggregert for Oslo Børs. Så nå får man Statoil til lavere prising og høyer direkteavkastning enn børsen aggregert sett,», skriver meglerhuset.

Statoil stiger 0,61 prosent mandag.