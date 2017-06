PÅ VEI OPP: Børsen i London åpnet opp fredag morgen, etter at torsdag kveld ble preget av et kraftig fall for pundet etter de første valgdagsmålingene. Storbritannias statsminister Theresa May vant valget, men mistet flertallet.

Børsoppgang i Storbritannia tross politisk usikkerhet

