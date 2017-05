Brudd i jordbruksforhandlingene

ANNONSE

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) er svært overrasket over at jordbruksorganisasjonene sier nei til statens tilbud i jordbruksforhandlingene.

Både landbruksdepartementet og jordbruksorganisasjonene bekreftet tirsdag ettermiddag brudd i årets jordbruksforhandlinger. Forhandlingene mellom partene har pågått siden tirsdag 5. mai og var på overtid siden 15. mai.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) er svært overrasket over at jordbruksorganisasjonen sier nei til en avtale som ville gitt bøndene en vesentlig bedre inntektsøkning enn andre grupper, opplyser departementet i en pressemelding.

– Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018. Det gir for eksempel inntektsmuligheter på cirka 569.000 kroner for et gårdsbruk med 15 kyr, kommenterer Dale.

– Vil tette inntektsgap

Det skiller 1 milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav. Bondeorganisasjonene krever at inntektsgapet til andre grupper tettes, og at oppgjøret gir et vesentlig løft for små og mellomstore bruk.

– Regjeringen viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Videre til Stortinget

Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets jordbruksforhandlinger, går tilbudet fra regjeringen videre til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret.

– Jeg forventer at Stortinget nå griper muligheten til å avklare hvilken vei landbruket skal ta inn i framtida og gjør de endringer som er nødvendig for å få årets oppgjør i tråd med Stortingets vedtatte landbrukspolitikk, sier Bartnes.

Sp: - Regjeringen svikter



– Regjeringen har feilet når det gjelder å satse på norsk mat, sier Senterpartiets Geir Pollestad, etter bruddet.

Stortinget vedtok nye mål for norsk jordbruk tidligere i vår. Senterpartiets landbrukspolitisk talsperson mener regjeringen ikke har fulgt føringene fra Stortinget.

– Det er overraskende at staten ikke har klart å innfri de klare føringene Stortinget har gitt om jordbrukspolitikken, blant annet om at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skulle reduseres, kommenterer Pollestad.

Jordbruksoppgjøret skal nå til behandling i Stortinget. Det blir høring i næringskomiteen onsdag 24. mai og saken kommer opp til behandling i Stortinget den 16. juni.

– Regjeringens manglende vilje til å prioritere norsk matproduksjon er sterkt beklagelig og derfor må Stortinget nå ta ansvar, sier Pollestad.

Høyre og Frp: - Et godt tilbud



– Staten har lagt et veldig godt tilbud på bordet og vist stor vilje til å strekke seg i jordbruksforhandlingene, sier Høyres Gunnar Gundersen etter bruddet.

Høyres næringspolitiske talsperson mener at statens tilbud på 410 millioner kroner var et godt tilbud.

– Det er åpenbart andre grunner som gjør at vi nå har fått et brudd, sier Gundersen.

Gundersen mener at det er urimelig at bøndene skal ha 9 prosent inntektsvekst når andre grupper i samfunnet kan vente seg omkring 3 prosent. Statens tilbud gir grunnlag for en inntektsøkning på om lag 2,3 prosent.

– Av respekt for samarbeidsavtalen med KrF og Venstre, som sier at avtaleinstituttet i jordbruket skal opprettholdes, er vårt utgangspunkt å anbefale Høyre å stemme for det fremlagte tilbudet, sier Gundersen.

Landbrukspolitisk talsmann i Frp, Morten Ørsal Johansen, vil også anbefale sin stortingsgruppe å stemme for statens tilbud.

– I en tid der norsk økonomi er under press og flere har mistet jobben sin, er det trist at bøndene ikke viser moderasjon, sier Johansen.

(©NTB)

