Brukte 20 millioner på skolebygg uten elever

SLØSERIPRISEN: Kandidat 1

En jury sammensatt av representanter valgt ut av Skattebetalerforeningen og Nettavisen har nominert fem kandidater til Sløseriprisen 2016. Prisen tildeles verste eksempel på sløseri i det offentlige i året som gikk.

Tirsdag presenterer vi den første kandidaten: Det tomme skolebygget i Fauske.

Stortinget vant prisen for 2015, men i løpet av 2016 har de fordoblet budsjettsprekken.

- Helt vilt, sier jurymedlem Hallgeir Kvadsheim til Nettavisen.

Ny skole i august



I 2012 gikk Fauske kommunestyre inn for å endre skolestrukturen i kommunen fra seks til fire grunnskoler. Det innebar at grendeskolene på Hauan og Erikstad, som begge ligger to kilometer fra Fauske sentrum, skulle legges ned.

Samtidig ble det besluttet at man skulle få på plass et nytt tilbygg på skolen på Finneid. Den skulle huse elever fra disse to skolene.

I august sto det nye tilbygget til 20 millioner og på 400 kvadratmeter ferdig. Men kommunen hadde plutselig ingen elever å fylle det med.

I løpet av av sommerferien hadde nemlig det nye kommunestyret omgjort vedtaket om nedleggelse av de to grendeskolene og opprettholdt dagens skolestruktur.

- Veldig dyrt

Det var Saltenposten som omtalte saken først.

- Her er det altså to kommunestyrer som har tenkt ulikt rundt skolestruktur. Jeg synes at dette er et typisk eksempel på kortsiktig tenkning av de folkevalgte som gjør at det blir veldig dyrt på sikt, sier Hallgeir Kvadsheim, som altså er medlem i juryen for Sløseriprisen.

HELT TOMT: Rektor Trond Hagen i et tomt klasserom i Finneid.

Kvadsheim mener dette er et godt eksempel på et større problem i Kommune-Norge, nemlig rivalisering mellom forskjellige deler av kommuner.

- Hver bygd kjemper for sine saker, og glemmer helheten. Dette kjenner jeg fra min egen hjemkommune, Hå, også, sier Kvadsheim.

- Trosser fornuften

Lokalpolitiker Andreas Vestvann Johnsen, som sitter i kommunestyret for Arbeiderpartiet i Fauske, er blant de som har vært kritiske til vedtaket.

- Dette er et politisk vedtak som trosser fornuften. Man hadde avtalt en ny skolestruktur som skulle tre i kraft, og etter at sommerferien var i gang, så gikk man tilbake på vedtaket. Samtidig forverrer dette en allerede anstrengt kommuneøkonomi. Dette er penger som kunne vært brukt til andre ting, sier han til Nettavisen.

Da kommunestyret vedtok å opprettholde skolestrukturen, var kommunen på Robek-lista, selv om den siden den gang har kommet ut av den igjen.

Sto tomt til februar

Det nye tilbygget sto helt tomt ut 2016. I februar i år ble et av rommene i bygget gjort om til et såkalt Newton-rom, som kommunen tidligere hadde i et leid lokale. Ordfører Jørn Stene, som representerer Felleslista i Fauske, sier at de for tiden arbeider med å fylle resten av bygget.

- Newton-rommet måtte vi tidligere leie. Gjennom dette vedtaket har vi klart å beholde grendeskolene i lokalmiljøet og samtidig komme ut av leide lokaler til egne lokaler. Nå satser vi på å få kulturskolen inn i bygget, sier Stene til Nettavisen.

Han mener det ikke kan være snakk om sløsing.

- Felleslista fikk 41 prosent av stemme ved kommunevalget og det er stor oppslutning for å beholde skolestrukturen. På sikt vil vi klare å fylle resten av bygget med kommunal virksomhet, sier Stene.