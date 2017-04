Brukte 45 millioner på skrinlagt samkjøringsprosjekt

ANNONSE

SLØSERIPRISEN: Kandidat 2

En jury sammensatt av representanter valgt ut av Skattebetalerforeningen og Nettavisen har nominert fem kandidater til Sløseriprisen 2016. Prisen tildeles det verste eksempelet på sløseri i det offentlige i året som gikk.

Onsdag presenterer vi den andre kandidaten: Statens vegvesens samkjøringsflopp.

Kandidat 1: Det tomme skolebygget i Fauske



Kandidat 3: Kommer 12. april

Kandidat 4: Kommer 13. april

Kandidat 5: Kommer 14. april

Tips oss om sløsing: Send epost til redaksjonen her

Vinneren kåres gjennom en avstemning på Nettavisen. Følg med!

Les mer: Her er prisen Stortinget ikke vil motta

Nesten ingen ville samkjøre

Prosjektet «Spontan samkjøring» startet våren 2007 i regi av Statens vegvesen med formål om å få bergenserne som ikke kjente hverandre til å kjøre sammen. Slik skulle man få redusert trafikken inn til Norges nest største by.

Til sammen ble det brukt over 45 millioner kroner på prosjektet.

I fjor ble det besluttet av prosjektet ikke skulle videreføres. Samtidig ble appen HentMEG avviklet. Appen var utviklet som en del av samkjøringsprosjektet for å koble sammen sjåfør og passasjer.

Det viste seg nemlig at bergenserne var svært skeptiske til samkjøringen. Appen klarte på det meste å mobilisere cirka 45 biler i løpet av en dag.

Les også: NAF advarer: - Redd dieselforbud ikke bedrer lufta

Tilbakemeldinger viste blant annet at folk ikke vil kjøre med fremmede. Samkjøring ga dessuten manglende fleksibilitet, blant annet med tanke på å hente barn i barnehagen og skole.

Symptomatisk for den lave oppslutningen var et «verdensrekordforsøk» i samkjøring fra september i fjor. Kun 30 biler deltok i forsøket.

Totalt ble det i løpet av perioden 2007–2015 brukt 45,5 millioner kroner på prosjektet, som altså ble avsluttet i fjor høst.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

18 millioner til lønn

Ifølge sjefingeniør Ivar Christiansen i Vegvesenet gikk 18 millioner kroner av prosjektet til lønn for medarbeiderne.

27 millioner kroner gikk til en offentlig samkjøringsplattform (OSP), som ble benyttet til den nå nedlagte appen, samt utviklingen av et nettsted, kampanjer, rapporter, foredrag og internasjonal reisevirksomhet.

- Jeg synes dette høres ut som en veldig god kandidat til sløseriprisen. 45 millioner kroner er veldig mye penger og det bygger under på den mistanken jeg tror mange har om at for eksempel Statens vegvesen har veldig mye penger, og kanskje ikke ser forskjell på 45 millioner og 4,5 millioner, sier Erik Stephansen.

Han er nyhetsredaktør i Nettavisen og medlem i juryen som plukket ut de nominerte til Sløseriprisen.

Totalt brukte Statens vegvesen 28 millioner på det avviklede prosjektet, mens Hordaland fylkeskommune gikk inn med 4,5 millioner. Videre bidro Transnova, som står for miljø­vennlig omlegging av energibruk, for 2,5 millioner og Innovasjon Norge for to millioner. Apputvikler Triona sto for seks millioner.

- Vi har lært mye

Sjefingeniør Ivar Christiansen i Vegdirektoratet mener på sin side prosjektet var vellykket.

- Vi sitter igjen med veldig mye informasjon. Vi har lært en masse om hva som skal til for å få til samkjøring og vi har et kunnskapgrunnslag for videre arbeid, sier han til Nettavisen.

- Var det nødvendig å bruke 45 millioner kroner for å få denne informasjonen?

- Det er vanskelig å si. Ser man på dette i etterkant, er det sikkert enkelte ting man kunne gjort annerledes. Samtidig er det sånn det er når man driver utviklings- og forskningsarbeid. Det er det mye man ikke vet, og man har ikke svaret på forhånd, sier Christiansen.

Tips oss om sløsing: Send epost til redaksjonen her

Usikker skjebne

Den offentlig samkjøringsplattform, som ble utviklet av Vegvesenet, ligger brakk, og den videre skjebnen er usikker.

- Vi vet ikke hva som skjer med den, men det kan godt hende den blir tatt i bruk igjen gjennom andre apper. Jeg tror det, sier Christiansen.

Han synes det er tullete at samkjøringsprosjektet er nominert til sløseriprisen.

- Det sier mer om de som har nominert oss enn om selve prosjektet. Vi mener vi har fått god valuta for pengene, selv om vi i ettertid ser at enkelte ting ikke fungerte, sier han.