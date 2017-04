Budsjettsprekken mer enn fordoblet for Stortinget

ANNONSE

OSLO SENTRUM (Nettavisen): - Det er helt vilt, og kroneksempelet på sløseri i det offentlige. Ironien er at det er Stortinget selv som er ansvarlig, sier Hallgeir Kvadsheim, økonomisk rådgiver i programmet Luksusfellen, og medlem i juryen som nominerer kandidatene til Sløseriprisen.

Sløseriprisen deles ut av Nettavisen og Skattebetalerforeningen og skal belyse forskjellige sider av hvordan det offentlige Norge forvalter fellesskapets midler.

Stortinget stakk i fjor av med den lite flatterende seieren, for oppussingen av Stortinget til 1,45 milliarder kroner, med en foreløpig budsjettsprekk på 300 millioner kroner.

700 millioner over budsjett

Hverken stortingspresident Olemic Thommessen eller Stortingets direktør Ida Børresen ville imidlertid motta Sløseriprisen da direktør Karine Ugland Virik i Skattebetalerforeningen møtte opp utenfor Stortinget.

Siden den gang har imidlertid sprekken til Stortinget blitt enda større. For et halvt år siden ble det kjent at sluttregningen nå ligger an til å bli 1,8 milliarder kroner - 700 millioner over budsjettet som ble lagt til grunn i 2013.

Per utgangen av mars 2017 ligger kostnadsrammen fortsatt på 1,8 milliarder kroner.

Fryktet det verste

Kvadsheim er lite imponert.

- Vi fryktet det verste allerede for et år siden, men vi så ikke for oss at det skulle bli så ille. Det skal mye til å toppe dette i år. Stortinget kunne nesten vunnet hvert år, sier han.

I JURYEN: Hallgeir Kvadsheim

Direktør Karine Ugland Virik i Skattebetalerforeningen mener dette viser hvorfor Sløseriprisen er viktig.

- Det er en kjempesprekk og det er akkurat det vi ønsker å sette fokus på, nemlig sløsing og misbruk av skattebetalernes midler. Selv om dette ikke er politikernes egne penger, må man føle et ansvar og et eierskap for måten man bruker pengene på, sier hun til Nettavisen.

Stortingets administrasjon ønsker ikke å kommentere prisen, men understreker overfor Nettavisen at det er snakk om et stort og omfattende byggeprosjekt, som omfatter en totalombygging av Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak, samt innkjøringstunnel.

De viser til at årsaken til økningen i kostnadsrammen skyldes i hovedsak feil og mangler i kontraktsgrunnlaget, som er utarbeidet av en ekstern leverandør.

Juryen, som består av nevnte Virik og Kvadsheim, samt fagleder Sigun Aasland fra Agenda, prosjektleder Mathilde Fasting fra Civita og nyhetsredaktør Erik Stephansen i Nettavisen, har nominert fem kandidater til Sløseriprisen for 2016.

