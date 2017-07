«Buss for tog» koster 100 millioner kroner

Togtilbudet kuttes i seks uker i sommer. Regningen kommer på 100 millioner kroner.

Denne sommeren er 400 busser fra Sør-Norge til Nord-Trøndelag leid inn for å erstatte togruter som er innstilt. Bakgrunnen er at Bane Nor vil ha stenging eller redusert togtrafikk for å vedlikeholde og fornye skinner, sporveksler og annet utstyr. Kuttene i togtilbudet har en prislapp på 100 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv (DN).

– Ja, beløpet er i den størrelsesorden, bekrefter pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB persontog, og presiserer at regningen vil bli sendt til samferdselsdepartementet.

Tidligere i år inngikk NSB kontakter med 53 busselskaper om avvikskjøring når tog ikke går. Årlig koster dette 300 millioner kroner. Brorparten brukes rundt i hovedstaden om sommeren.

– Vi og Bane Nor må sette oss ned for å evaluere denne sommeren nøye. Stengningene er nå så lange at det plager togkundene, sier Lundeby.

Bane Nors prosjektleder, Rune Olsen, mener seks uker er nødvendig for å fullføre besluttede fornyelser og investeringer. Om det skal gjøres over kortere perioder vil arbeidet strekkes over flere år, påpeker han overfor avisen.

