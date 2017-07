Butikksjefer om jordbær-bytting: - Ikke greit

- Det går bare utover neste kunde, sier kommunikasjonssjefene i Kiwi og Coop.

Det er sommer, og endelig kan man få kjøpt norske bringebær og jordbær i butikkene.

Mange kunder blir imidlertid skuffet når de pakker ut av handleposene og ser at jordbærkurven er full av råtne bær. For enkelte blir løsningen derfor å ta saken i egne hender, altså ved å lage sin egen jordbærkurv. Man tar altså ut råtne bær og erstatter dem med friske, nydelige jordbær, og kanskje legger man oppi et par ekstra bær også?

Et triks som fungerer godt for den aktuelle kunden, men ikke like greit for de ansatte i butikken - eller for de kundene som kommer etterpå.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

- Vi lever av fornøyde kunder og ønsker selvsagt ikke å selge dårlige bær til noen. Men å bytte bær i kurven er ikke løsningen. Det er ikke greit. Hvis vi oppdager dette er rutinen vår at våre medarbeiderne henvender seg til kunden og gjør dem oppmerksom på at vi ikke ønsker det, sier kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin, til Nettavisen, og fortsetter:

- Vi har forståelse for at det er fristende å bytte ut dårlige jordbær med friske, men vi oppfordrer heller kundene til å si fra til betjeningen så skal vi sørge for at kundene får kurver de blir fornøyde med.

- Ikke noe vi setter pris på



Arvin forklarer at det er to årsaker til at de ikke vil at kundene skal flytte jordbær fra kurv til kurv.

- Først og fremst så er det av hensyn til hygiene. Mange tar disse kurvene med seg rett i parken eller på stranden, og da er det uhygienisk om andre kunder har tatt på bærene. I tillegg påvirker det vekten på kurven. Flytter du rundt på bærene, så endrer du på vekten, og den kunden som kommer etter deg kan få mindre bær for pengene, sier Kiwi-kommunikasjonssjefen.

Arvin får støtte fra Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop.

- Vi vet jo at mange av kundene våre prøvesmaker både bærkurver, druer og smågodt, og det er ikke noe vi setter pris på, sier Kristiansen, og fortsetter:

KOMMUNIKASJONSSJEF I COOP: Harald Kristiansen.

- Når noen tar to-tre ekstra bær fra en kurv, vil den neste kunden, som kanskje røsker med seg en jordbærkurv i farta, få mindre bær enn det vedkommende skulle hatt. Sorterer man ut dårlige bær og legger i en annen kurv, vil også det gå utover neste kunde.

- Så stort volum



Akkurat som Arvin, ber Kristiansen om at kundene tar kontakt med betjeningen, som da vil hjelpe dem med å finne en kurv med fine bær.

Kommer man hjem med en kurv som viser seg å inneholde råtne bær, er det bare å gå tilbake til butikken, så skal man få en ny kurv eller pengene tilbake, forteller kommunikasjonssjefene.

- Men det er jo ganske ofte at bærene i kurven er råtne. Hvorfor selger dere råtne bær?

- Det som er krevende med frukt og grønt, er at volumet er så stort. Våre ansatte går hele tiden over og sjekker, men vi har ikke kapasitet til å snu hele kurven og sjekke hver eneste bær. I tillegg blir nok bærene som ligger i bunnen fortere dårlige. Men dette er ikke noe vi gjør bevisst, og når det gjelder norske jordbær så rullerer vi så hyppig at kvaliteten ikke skal forringes noe særlig, sier Kristiansen.

Hun legger til at 70 prosent av jordbærkurvene hos Kiwi nå har lokk.

Nettavisen ringte også Rema 1000 for en kommentar, men ble bedt om å sende spørmålene på epost.

Fire timer senere svarte butikkjeden, ved kommunikasjonsrådgiver Rebecca Ophus, dette:

- Pris på bær og frukt kan variere, hvor vi alltid skal ha de laveste prisene. Vårt mål er å alltid kunne tilby friske, fine bær i våre butikker. Kvaliteten på bær avhenger av vær og vind, derfor kan utseende, størrelse og smak variere fra uke til uke. Skulle man likevel være uheldig med et kjøp har kundene alltid full bytterett hos REMA 1000.

Har du sett disse populære videoene?