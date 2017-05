ANNONSE

I 2013 gikk Fremskrittspartiet til valg med et løfte om å gå «til krig mot byråkratiet». Frp-leder Siv Jensen anklagde Stoltenberg-regjeringen for å «bruke de store pengene feil», og partiet var tydelige på at de ønsket å avbyråkratisere offentlig sektor.

I 2016, altså tre år senere, hadde regjeringen over 1.018 flere sentrale byråkrater, skriver Aftenposten. Det viser tall fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Det utgjør en vekst på 4,9 prosent, og betyr at fellesskapet nå bruker en halv milliard kroner mer i året på å lønne byråkratveksten under den blå-blå regjeringen.

Samtidig har det vært en nedgang i antall sysselsatte i privat sektor. Dette til tross for at Frp var tydelige på at de ønsket å holde veksten i offentlig sektor lavere enn i privat.

– Vi har gjort mye, men har på ingen måte kommet langt nok. Det er en skute som det tar lang tid å snu. Men veksten er mye lavere nå enn den var før, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen til Aftenposten.

Regjeringen understreker at byråkratveksten skyldes en satsing på helse, politi, utdanning og samferdsel.

