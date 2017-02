Cappelen i retten: - Jensen maste for å få penger

ANNONSE

Uthvilt etter helgen svarte Gjermund Cappelen (50) på nye spørsmål fra aktor Lars Erik Alfheim.

Etter skuffende samarbeid med ny leverandør i Nederland, hadde han høsten 2012 også fått en kontakt i Spania.

Han fortalte at det i desember kom hele 350 kilo hasj fra den nye leverandøren.

Ettersom det var første levering fra den nye kontakten, måtte oppgjøret skje raskt.

Sjåføren skal ha fått 1,2 millioner kroner da hasjen var tatt av lastebilen. Få dager senere kjørte Cappelen selv til Danmark hvor han betalte 3,7 millioner kroner inn i et såkalt havala-system.

Cappelen fortalte i retten at Eirik Jensen maste for å få penger. Han trengte penger for julegaver, hevdet Cappelen, som sa han møtte politimannen på Olavsgård nord for Oslo.

Jensen pleide å få 500 kroner kiloen, og skulle således ha krav på 175.000 kroner etter den vellykkede innførselen fra Spania.

Cappelen var derimot ikke sikker på hvor mye penger han hadde gitt til Jensen. Faktisk husket han ikke med sikkerhet om de hadde møttes i det hele tatt på det aktuelle tidspunktet.

- Vi har møttes der ved noen anledninger og det var helt naturlig at vi møttes der når jeg på vei til eller fra Gardermoen, sa Cappelen.

- Husker du at du ga ham penger, ville Alfheim vite.

- Som vi har vært inne på tidligere er det fryktelig vanskelig å si helt konkret hvor mye han har fått ved hver enkelt anledning vi traff hverandre. Jeg mener at det ikke er tvil om at han får penger rett etter hver innførsel og at det er derfor vi møtes, svarte Cappelen på spørsmålet.

Dommer Kim Heger tok opp temaet etter statsadvokaten.

Han ga uttrykk for at han fant det merkelig at hasjhandleren husket så godt enkelte deler av oppgjøret, men var helt blank når det kom til hva han hadde betalt Jensen.

