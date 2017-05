Carl I. Hagen vil totalforby eiendomsskatt

ANNONSE

Frps programkomites forslag sier at partiet «vil arbeide for å fjerne lov om eiendomsskatt», men Carl I. Hagen og Oslo Frp vil gå enda lenger: De ønsker å fjerne den helt.

– Vi sender et signal om at ledelsen må prioritere høyere fjerning av eiendomsskatten. Det er en usosial skatt som rammer alle, selv om man er minstepensjonist men sitter i et hus som er mye verdt. Den bør fjernes, sier Frp-veteran Carl I. Hagen til NRK .

På Frps landsmøte til helgen vil Oslo Frp og Hagen foreslå å at skatten skal forbys innen 2020, og frem til da skal det være en maksgrense for hvor mye hver kommune kan kreve.

Oslo er ikke alene.

NRK har snakket med 13 av 19 fylkeslederne i partiet, og alle de stiller seg bak forslaget. Leder av programkomiteen og Frp-nestleder, Per Sandberg, sier at dersom landsmøtet stiller seg bak Oslo-forslaget om en lovendring, vil stortingsgruppen gjøre det.

Stortingsvara Geir Hågen Karlsen i Frp uttalte i april at forslaget vil innebære en utfasing av eiendomsskatten fra neste år fram til en fullstendig avvikling i 2020.

- Jeg har ikke noe imot svømmebassenger og kinoer. Men kommunene har store muligheter til å effektivisere og spare kostnader. Eiendomsskatten er usosial, unødvendig og urimelig. Mange kommuner går i overskudd, men har likevel økt skatten, sa Karlsen til VG, og viser til at Oslo tok inn en kvart milliard i eiendomsskatt i et år der driften i kommunen endte med et overskudd på halvannen milliard.