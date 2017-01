Cecilie Ditlev-Simonsen til First House: Vil bli bransjens best betalte

ANNONSE

Cecilie Ditlev-Simonsen blir 1. mars ny partner i kommunikasjonsbyrået First House, og sier til Dagens Næringsliv at hun har som målsetting å bli bransjens best betalte rådgiver.

- Det handler om å finne flinke kvinner og tørre satse på dem, og være bevisst, sier hun til avisen.

Hun mener mangelen på kvinnelige kommunikasjonstopper reflekterer at det er få kvinner i toppen av næringslivet generelt, og tenker tilbake på da First House ble dannet for sju år siden.

Hun beskriver det som et sted med mange «høye, mørke menn» og sier det henger litt igjen. First House har med Ditlev-Simonsen fem kvinnelige partnere, mot 13 mannlige.

På lista over de best betalte kommunikasjonstoppene er det fra før bare en kvinne, nemlig Ditlev-Simonsens kollega i First House, Kari Holm Hejna. Den lista vil Ditlev-Simonsen gjerne inn på.

- Jeg håper jo det, fordi det betyr jeg har gjort en god jobb, skaffet mange kunder og vært en god rådgiver. Økonomisk kompensasjon er bare ett av flere suksesskriterier.

Ditlev-Simonsen er utdannet journalist, og har bakgrunn fra kommunikasjonsbyrået JKL. De siste årene har hun vært konserndirektør for merkevare, kommunikasjon og marked i Gjensidige. Hun sa opp i jobben som direktør for kommunikasjon i Hydro, etter at det ble kjent at hun og faren Per Ditlev-Simonsen, tidligere Oslo-ordfører, hadde hemmelige bankkontoer i Sveits.

Tall i millioner, henholdsvis formue – inntekt – skatt: Jan Glendrange, Zynk: 16,1 - 10,1 - 3,1 Kjetil Try, Try/Apt: 33,8 – 8,5 – 2,9 Ståle Schjærven, Schjærven reklamebyrå: 97,7 – 7,3 – 3,0 Ole Christian Apeland, Apeland: 20,5 – 6,2 – 2,0 Einar Fjøsne, Try/Apt: 15,9 – 5,2 – 1,7 Claus Sonberg, Zynk: 5,0 – 4,6 – 1,7 Lars Erik Eikum Grønntun, Hill+Knowlton: 0,0 – 4,3 – 2,0 Arne Hjeltnes, Creuna: 3,8 – 3,9 – 1,7 Kari Holm Hejna, First House: 3,8 – 3,5 – 1,3 Øyvind Johnsen, Mørland & Johnsen: 0,0 – 3,4 – 1,2 Morten Polmar, Try/Apt: 10,3 – 3,4 – 1,2 Sigurd Klyve Grytten, Zynk: 0,0 – 3,1 – 1,1 Morten Wetland, First House: 0,0 – 2,9 – 1,2 Hans Gelmuyden, Gelmuyden.Kise: 16,3 – 2,8 – 1,4 (Kilde: Dagens Næringsliv)

Blant de 10 prosentene som tjener mest, det vil si de som har en inntekt på over 725.000 kroner, var kvinneandelen snaut 22 prosent i 2013.

Kvinneandelen blant de høytlønte er også lavere i Norge enn flere andre vestlige landene. I Danmark er kvinneandelen hele ni prosentpoeng høyere, og også land som Spania, Australia og Storbritannia har høyere kvinneandel enn Norge, skriver NTB.

NHO har et aktivt mål om å rekruttere flere kvinner til næringslivet, både som leder og til å ta ansvar for verdiskapning og lønnsomhet. I en rapport fra 2015, vises det til at det var 16 prosent daglige ledere i aksjeselskap og 6 i allmennaksjeselskap. I norsk næringsliv er 13 prosent av topplederne kvinner.

