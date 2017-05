Chris Cornell er død

ANNONSE

Saken oppdateres.

Hans representant, Brian Bumbery, bekrefter overfor AP at han har gått bort, og sier at hans død var «plutselig og uventet».

I den samme pressemeldingen står det at familien vil jobbe tett med helsemyndigheter for å finne dødsårsak, og at de ønsker ro rundt familien.

Cornell var kjent som vokalist i Soundgarden og Audioslave.

– Chris Cornell var en av de store rockevokalistene som vokste frem på 90-tallet. Han kom til grønsjen med en blanding av Ian Gillans stemmeprakt og Bruce Dickinsons nøtteskrike, men med ballader som «Black Hole Sun» viste han også at han var mer enn bare en kraftkar i stemmeavdelingen, sier musikkjournalist Asbjørn Slettemark til Nettavisen.

– Sammen med Soundgarden ga han grønsjscenen et blytungt metalalibi, og senere gjorde den første Audioslave-platen og hans eget bidrag til James Bond-lydspor ham til en av de store, moderne rockevokalistene. Om jeg skal trekke frem en låt fra samlingen som skal spilles høyt i dag, blir det nok Jesus Christ pose fra Badmotorfinger, der Chris Cornell skinner som en, vel, Jesus-figur, fortsetter han.

Etter at Soundgarden ble oppløst i 1997 har Cornell gitt ut albumet «Euphoria Morning» som soloartist, før han i 2000 dannet Audioslave sammen med tre tidligere medlemmer i det da oppløste Rage Against The Machine.

5. juni 2007 gav Cornell ut sitt andre soloalbum, «Carry On», som blant annet inneholder sangen «You Know My Name» fra den 21. Bond-filmen «Casino Royale».

Cornell var også vokalist i Temple of the Dog, et kortvarig sideprosjekt til minne om Mother Love Bone-vokalist Andy Wood. Han startet også bandet Alice Mudgarden som er kjent for å ha spilt inn låten «Right Turn» med Alice in Chains. Denne ble publisert på den akustiske EP-en Sap.

Cornell skulle holde en konsert 19. mai og la ut en Twitter-melding om den kommende konserten bare timer før det ble meldt at han er død.