Christen Ager-Hansen jages av den svenske Kronofogden

Den norske finans- og mediemannen Christen Ager-Hansen jages av Kronofogden, det svenske svaret på Statens innkrevingssentral i Norge.

Det skriver Svenska Dagbladet (SvD).

Grunnen er at Ager -Hansen, som eier Metro-konsernet, skylder staten 17 millioner svenske kroner i ubetalt skatt fra 2003 og 2004. Skatten er egentlig foreldet, men Kronofogden har fått forlenget foreldelsesfristen.

- Vi kalte han inn til forhør i forrige uke. Vi forsøker å komme i kontakt med han, sier inspektør i Kronofogden, Katja Pernehagen, til SvD.

På jakt siden desember

Ager-Hansen kjøpte gratisavisen Metro, Sveriges største avis med et opplag på en million kroner, tidligere i år, gjennom selskapet sitt, Custos.

Det var disse investeringene som førte til at Kronofogden tok opp jakten på Ager-Hansen med forsterket kraft.

- Vi har forsøkt å få tak i han siden desember. Det føles frustrerende at han holder seg unna når han har så stor gjeld, sier Perneehagen.

- Har gjort feil

Ager-Hansen sier til SvD at han ikke har planer om å betale skatten. Han viser til at den er veldig gammel og at forlengingen av foreldelsesfristen er feilaktig.

- De har gjort en feil og jeg har ingen mulighet til å respondere på det, sier Ager-Hansen til SvD. Han viser til at han bor i London og har ingen eiendeler direkte i Sverige.

Ager-Hansen, som nylig kjøpte ut sin partner Mats Qviberg, har også planer om å satse i Norge.

Qviberg selger alle sine aksjer i Metro og Realtid - for én krone

På den korte tiden har det allerede vært mye tumulter rundt Qviberg og Ager- Hanssen.

De to ble fredag 12.mai intervjuet av det høyrepopulistiske nettstedet Nyheter Idag. Der uttalte Qviberg at en av Metros journalister var «en typisk stalinist vi burde bli kvitt».

Ager-Hansen omtalte på sin side Nyheter Idag som «en fremtidig samarbeidspartner».

Tok avstand fra skandale-intervju



Det ble tatt ille opp blant Metros ansatte. Tre spaltister har sagt opp, og TV-kanalen TV 4 sier at de avslutter samarbeidet med Metro etter intervjuet.

Quiberg og Ager-Hansen tok i ettertid avstand fra intervjuet, og sier de ikke visste hva Nyheter Idag sto for.

Christen Ager-Hansen er sønn av Henrik Ager-Hansen, tidligere Statoil-direktør. Han er kjent som venture-kapitalist og investor, og har vært kjent for en rekke kontroversielle oppkjøp og investeringer.

