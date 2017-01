Clinton-ekteparet sier opp 22 ansatte

ANNONSE

OSLO/NEW YORK (Nettavisen): I et varsel til arbeidsdepartementet i New York melder The Clinton Foundation at Clinton Global Initiative (CGI) skal legges ned. Dette betyr at 22 ansatte mister sine jobber, med effekt fra 15. april.

The Clinton Foundation består av elleve veldedighetsgrupper som fokuserer på fire store områder; Global helse og velstand, klimaendringer, økonomisk utvikling og forbedring av mulighetene for jenter og kvinner. Den ene av disse elleve gruppene er kjent som Clinton Global Initiative (CGI).

Konflikt

Mens Clinton Foundation i all hovedsak har gjort sitt veldedige arbeid selv, har CGI verken finansiert eller ledet prosjektet, men i stedet koblet veldedige saker sammen med finansiering, blant annet gjennom den årlige gallaen i New York.

CGI hevder ifølge CNN at gruppen har hjulpet mer enn 430 millioner mennesker i 180 land, og at 46 millioner barn har fått tilgang til bedre utdannelse.

Problemet har vært mangelen på innsyn og frykt for at Clinton Foundation er blitt brukt som bindeledd mellom Hillary Clinton og statsledere fra andre land, som ønsker å kjøpe innflytelse. Ifølge Associated Press skal over halvparten av Clintons møter som utenriksminister ha vært med fremmede myndigheter som donerte penger til Clinton Foundation.

Hillary Clinton lovet ifølge CNN president Barack Obama at hun skulle offentliggjøre alle donorer årlig, da hun startet jobben som utenriksminister i 2008. Det løftet holdt hun ikke.

Samtidig har «vaktbikkjer» som Charity Watch og GuideStar gitt Clinton Foundation toppkarakterer. Ifølge Charity Watch gikk hele 88 prosent av inntektene ut til veldedighet i 2014.

Norsk støtte

Allerede 22. august i fjor, altså under valgkampen i USA, offentliggjorde Bill Clinton at man hadde tatt beslutningen om at CGI skal legges ned.

Clinton varslet at stiftelsen skulle bruke opptil et år på omstilling, og at den fremover kun ville ta imot penger fra amerikanske borgere og fra uavhengige veldedige organisasjoner.

På det tidspunktet var den tidligere presidenten og ikke minst presidentkandidat Hillary Clinton under press for å forklare hvordan de ville håndtere potensielle interessekonflikter tilknyttet The Clinton Foundation dersom hun skulle vinne valget i november – noe hun som kjent ikke gjorde.

Syracuse.com meldte i oktober at 74 ansatte i CGI hadde fått sine oppsigelser. Nå skal altså 22 personer til ut. Det er ifølge Fox News uvisst hvor mange ansatte som er igjen i CGI etter dette, og når gruppen offisielt legges ned.

Norge har bidratt med mange millioner kroner til The Clinton Foundation siden den ble stiftet. Ifølge Fox News ga Norge 20 millioner dollar i 2015 og 4,2 millioner dollar i 2016. Ifølge Dagbladet har Norge siden 2007 gitt over en halv milliard kroner.