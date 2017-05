CNN: Trump vil selge olje fra strategisk lager

ANNONSE

USA har et strategisk oljelager på rundt 700 millioner fat, for å sikre se mot plutselige økninger i oljeprisen som følge av uforutsette hendelser. Flere ganger har landet benyttet seg av reserven, blant annet under urolighetene i Libya i 2011 og etter orkanen Katrina i 2005.

Nå vil Trump selge halve lageret, men det er ikke kjent når og hvordan salget skal foregå, ut over at det skal skje over tid, melder CNN. Ifølge kanalen viser et budsjettoverslag for 2018 at salget vil skaffe regjeringen 16,6 milliarder dollar i løpet av de neste ti årene og bidra til innsatsen for å balansere statsbudsjettet. Det tilsvarer rundt 138 millioner kroner etter dagens kurs.

Trump-administrasjonen bruker økt oljeproduksjon i USA, blant annet fra skiferolje, som argument for å redusere det strategiske lageret.

– Risikoen faller dramatisk når vi har økt produksjonen slik vi har i dag, sier Mick Mulvaney, som leder trumps kontor for budsjettarbeid.

Det argumentet er ikke nok til å overbevise oljeanalytiker Mick Mulvaney.

– Det er litt bekymringsfullt. De reduserer regjeringens budsjettunderskudd, men legger mer risiko på forbrukerne. Det er de som må betale for dette, sier Mulvaney, som synes planene virker som et kortsiktig forsøk på å skaffe seg penger.