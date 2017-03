Coca-Cola permitterer ansatte: – Kan ikke være sikre på at det stopper her

ANNONSE

(rb.no): Hovedtillitsvalgt hos Coca–Cola, Genevieve Prebensen, opplyser til Romerikes Blad at de ansatte ble informert om permitteringene mandag.

– Det er 11 personer på landsbasis som mandag fikk permitteringsvarsel. Tre av dem jobber i Lørenskog, mens de åtte andre har arbeidsplassen sin andre steder i landet, sier Prebensen til RB.

Hun representerer 200 ansatte i salgs og funksjonærkorpset lokalisert over hele landet. 75 av dem jobber ved hovedkontoret i Lørenskog.

RB får opplyst at de 11 som foreløpig står uten arbeidsplass jobber med salg i dagligvare.

– Interne løsninger

Permitteringene kommer som en direkte årsak av at til sammen 30 av Coca-Colas produkter er fjernet fra Rema 1000 sine butikkhyller.

– Det er snakk om betydelige tap av volum for vår del, og med det redusert aktivitet for selgerne ute i butikkene, konstaterer Prebensen.

Hun opplyser overfor Romerikes Blad at det nå jobbes med å få ned antall permitteringer.

– Det jobbes med løsninger internt, sier hun.

De 11 permitteringene som nå er varslet, strekker seg 30 uker fram i tid. Deretter skal ledelsen og tillitsvalgte i nye forhandlinger.

– Er dere sikre på at det kun blir disse 11 permitteringene?

– Det er veldig vanskelig å si, men vi kan ikke være sikre på at det stopper her, sier Prebensen.

Prisgitt en arena

– Vi som produserer næringsmidler er prisgitt arenaer hvor vi kan selge varene våre. Politikerne må nå se på hele verdikjeden i handelen og på de konkurransevilkår som eksisterer, og derfra se på de langsiktige linjene for hvordan dette får konsekvenser for blant annet lokal sysselsetting, sier Prebensen før hun fortsetter:

– Som fagforening er vi opptatt av å spørre hvordan vi har kommet hit vi er nå. Det positive i denne situasjonen er at det i denne omgang kun er snakk om permitteringer, og vi håper at vi er savnet av Rema, forteller Prebensen.

– Hvordan har denne prosessen påvirket de ansatte du representerer?

– Mange er selvfølgelig bekymret for sine egne og kollegers arbeidsplass.

– Kan endre seg

Kommunikasjonssjef i Coca-Cola, Mette Vinther Talberg, bekrefter at 11 ansatte har fått beskjed om at de vil bli permittert.

– Helt siden det ble klart at 30 av våre produkter forsvant fra Rema 1000, har vi satt i gang en rekke tiltak for å minimere konsekvensene. I utgangspunktet var det mange flere som risikerte å bli permittert, sier hun til RB.

Vinther Talberg opplyser at ledelsen nå ser etter muligheter for de 11 som ikke lenger har en jobb å gå til.

– Vi vurderer fortløpende, og dette tallet kan endre seg, sier hun.

DISSE COCA–COLAPRODUKTENE ER BORTE FRA REMA 1000

Brus:

Urge, Coca-Cola light, Coca-Cola life, Sprite, Sprite zero, Tab x-Tra, Fanta orange, Fanta orange zero, Fanta exotic, Fanta pineapple citrus, Coca-Cola og Coca-Cola zero på glass og boks.

Energidrikk:

Monster Energy, Monster Absolutely Zero, Monster Assault, Monster Rehab, Monster Rossi, Burn, Burn Zero, Burn Apple Kiwi, Burn lemon Ice, Burn Passion Punch.

Vann:

Bonaqua eple, Bonaqua kiwi jordbær, Bonaqua fersken aloe vera, Bonaqua pære melisse, Bonaqua mango te, Bonaqua Frukti bringebær sitron, Bonaqua Frukti appelsin mango

Iste og sportsdrikk:

Nestea fersken, Nestea white peach, Powerade