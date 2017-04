Coca-Cola skal kutte 1200 jobber og spare 7 milliarder

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Coca-Colas nye toppsjef James Quincey ønsker en «slankere og mer fokusert organisasjon», melder CNBC. Han starter i jobben som administrerende direktør førstkommende mandag.

Da starter han en slankeoperasjon hvor 1200 arbeidsplasser skal kuttes og 6,8 milliarder kroner skal spares innen 2019.

Quincey opplyste dette i en konferansesamtale etter at selskapet la fram sine kvartalstall. Brusgiganten opplever et fall på 20 prosent i sin fortjeneste og havnet 0,01 dollar bak markedets forventninger. Nettoomsetningen gikk ned 11 prosent forrige kvartal.

Ifølge den påtroppende direktøren vil «cirka halvparten» av innsparingene på 6,8 milliarder kroner innen 2019 bli reinvestert i selskapet.

- Den klare intensjonen her er at dette vil rettes ot noen av de nye kategoriene eller noen av de andre kategoriene for å drive veksten, sa han ifølge CNBC.

James Quincey etterfølger Muhtar Kent som toppsjef i Coca-Cola.