Coops kommunikasjonssjef om priskrigen: - Det er helt meningsløst

ANNONSE

Påskepriskrigen er i gang, og som alltid er det Coop Extra, Rema 1000 og Kiwi som kjemper om å være best på pris.

Ketchup til 3,90, pølsebrød til under krona og påskeegg med 76 prosent rabatt - det finnes knapt noen nedre grense når man har lovet kundene å være billigst.

Men kommunikasjonssjef i Coop, Bjørn Takle Friis, skulle gjerne vært foruten priskrigen på påskevarene.

- Det blir helt meningsløst. Jeg var nettopp i butikken for å kjøpe påskegodt til mine ansatte, og opplevde at de var utsolgt for flere ting. Jeg skulle gjerne vært foruten priskrigen, både som Coop-ansatt og som forbruker. Jeg vil mye heller betale det noe koster, enn å oppleve at de er utsolgt, sier Friis til Nettavisen.

- Men dere velger jo selv å være med på priskrigen?



- Ja, og det sier noe om konkurransesituasjonen på markedet. Er man ikke med på galskapen så mister man kunder, og det er ingen av oss som har råd til det.

LES OGSÅ: Disse påskevarene er nedpriset nå

- Sjanseløst



Det var Coop Obs som i begynnelsen av uken satte prisen på smågodt ned til 6,90. De andre lavprisbutikkene fulgte etter, og da gikk det ikke mange dagene før flere av påskevarene var kraftig nedpriset, deriblant påskeegg fra Freia og Nidar.

OPPGITT: Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop, synes priskrigen er meningsløs.

- Coop Obs hadde en kampanje på smågodt før påske, det var egentlig ikke ment som noen priskrig. Men da fulgte de andre butikkene etter, sier Friise, og fortsetter:

- Dette skjer hver gang, det spiller ingen rolle om vi går ut og sier at vi ønsker å unngå priskrig. Det er sjanseløst.

Fortvilte butikksjefer



Friise forteller om fortvilte butikksjefer som stadig må skuffe kundene med utsolgte varer.

- Priskrigen kommer veldig få kunder til gode, det ser vi nå. Folk hamstrer inn ting de normalt sett ikke ville kjøpt så mye av, mens de som kommer til butikken få timer etter prisen er satt ned, vil oppleve at det er utsolgt. Det sier noe om hvor absurd denne priskrigen er.

- I tillegg får dere mye kritikk for å nedprise varer med høyt sukkerinnhold, hva tenker du om det?

- Priskrigen tilspisser seg ved jul, påske og andre høytider, og det er tider hvor folk gjerne unner seg litt mer søtsaker. Derfor er det de varene som blir satt ned, men det gir jo en dobbel negativ effekt, sier Friise.

- Et løfte er et løfte



Kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin, mener derimot at priskrigen er til fordel for kundene.

- Vi i Kiwi elsker lave priser og mener priskrigen kommer kundene til gode. Om Coop synes det blir for tøft, får de jo bare la være å bli med i priskrigen, sier Arvin til Nettavisen.

Til tross for at de lave prisene fører til at enkelte varer selges med tap, er det ikke et alternativ å stå utenfor priskrigen, sier Arvin.

- Vi i Kiwi har lovet kundene våre at vi skal slåss for å ha de laveste prisene til enhver tid. Prisløftet vårt er at vi aldri gir oss på pris, og et løfte er et løfte.

KOMMUNIKASJONSSJEF: - Vi har lovet kundene våre å aldri gi oss på pris, og et løfte er et løfte, sier Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

- Vi har besøkt tre av Kiwi-butikkene deres i Oslo i dag, og alle var utsolgt for påskeegg. Er ikke det et problem når prisene er så lave at dere går tom for enkelte varer?

- Vi har fått lite tilbakemeldinger på at det har vært en stor utfordring i år. Men nå er det kun få dager igjen til påske, så det skjer jo naturligvis at enkeltbutikker kan gå tomme for noen varer. Men det er fortsatt mange butikker som har igjen påskeegg, sier Arvin.

Sunt smågodt



Før påske varslet både Kiwi og Coop at de ikke kom til å starte noen priskrig på smågodt. Men da Coop Obs satte smågodtprisen ned til 6,90 per hekto, fulgte Kiwi og Rema 1000 likevel etter.

- Vi har som sagt lovet kundene å være best på pris, derfor satte vi også ned prisen på smågodt. Samtidig har vi lansert sunt smågodt, som også er satt ned til 6,90 per beger, sier Arvin.

Hun understreker at Kiwi først og fremst ønsker å presse ned prisene på de sunne matvarene, og at priskrigen om å være billigst på frukt og grønt er den som betyr mest for dem.

- Vi er jo i priskrig hver eneste dag hele året, og så tilspisses den i forbindelse med høytid. Men konkurransen er beintøff gjennom hele året, avslutter Arvin.

Nettavisen har kontaktet presseavdelingen i Rema 1000 for kommentar, men har foreløpig ikke fått svar.

Har du fått med deg denne populære videoen?