Da Rema tok bort Mack-ølet fra hyllene, svarte Roger med å bestille en hel pall

ANNONSE

Leveransen fra Sigmunn Hoem transport symboliserer at kampen for Hansa og Mack-øl har nådd Nordmøre, nærmere bestemt Kårvåg i Averøy kommune. 1.600 liter Haakon Mack leveres på døra til Roger Rossvoll.

– Som forbruker er det viktig at tydelige gis signal om hva vi finner oss i, en Rema boikott av Hansa og Mack er ikke ok, sier Rossvoll.

Les også: Hansa Borg må si opp 10 prosent av staben

Forbrukermakt

Nå kan gode naboer inviteres til hyggelig sosialt samvær utover våren og sommeren. Men for Rossvoll er dette først og fremst en kamp om verdier.

– I denne kampen vil jeg gjøre mitt for å vise forbrukermakt. Når Reitan ikke vil, må vi som forbrukere si klart ifra.

Les også: - Jeg er så innmari lei av dagligvaremafiaen

Mack bryggeri er i ferd med å miste et stort marked og et betydelig grunnlag for sitt volum og produksjon, forklarer Rossvoll:

– De store dagligvarekjedene har blitt altfor mektige. Dette rammer livskvaliteten med verdiskaping og mangfoldet i Distrikts-Norge. Denne gang gjelder det Rema. Hva hjelper det å fortsette med Mack i Nord-Norge? Det er på Østlandet det bor folk. Dette rammer en betydelig del av volum og produksjon til Mack bryggeri. Da må vi si fra.

– Mack tar de grep med å opprette detaljistselskap. Det synes jeg er meget positivt. Vi får muligheten til å skaffe oss kvalitetsvarer, selv om utvalget i butikkene flates ut.

Les også: Rema 1000-butikk opplever 20-30 prosent nedgang etter Mack-krangel

Verdiskaping

Rossvoll mener man må prøve å ta grep for å prøve å påvirke utviklingen.

– De store kjedene er mektige. Men de er avhengig av oppslutning fra oss forbrukere. Her rammes lokal verdiskaping, kultur, historie og identitet. Det handler om hva slags samfunn vi vil overlate til neste generasjon.

Dette er en av mange reaksjoner mot kjedemakta i dagligvarebransjen.

– Reaksjonene og oppmerksomheten er positivt for saken.

Les flere saker fra Tidens Krav her.