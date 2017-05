Dagbladet: Bygger for Ap-lederen med «løsarbeiderkontrakter»

ANNONSE

Nå viser det seg at flere av arbeiderne i et av byggeprosjektene på Ensjø som Støre er deleier i Oslo, har nettopp denne typen arbeidsavtaler, som AP-lederen har omtalt som «nulltimerskontrakter» eller «løsarbeiderkontrakter», skriver Dagbladet.

Avisen avlører at i det private boligprosjektet Støre investerer i, kryr det av dem, i tillegg til at det heller ikke er inngått tariffavtaler.

LO-veteran Boye Ullmann i Fellesforbundet sier han er veldig overrasket over at Ap-lederen ikke har mer orden i eget prosjekt, og mener det vitner om dårlig dømmekraft.

- Du blir ikke mye troverdig når du på den ene siden går rundt og snakker om å bekjempe sosial dumping og å fremme den norske modellen, og samtidig plasserer pengene dine i det uorganiserte arbeidslivet, sier Ullmann til avisen.

Nå selger han seg ut av både Grenselunden-prosjektet og byggingen på nabotomta Fyrstikkalleen 17, som foreløpig ikke er påstartet.

–Som følge av de forholdene Dagbladet har påpekt og at det er vanskelig for meg å følge opp prosjektene tett og direkte, har jeg satt i gang en prosess for å selge Femstøs eierandeler i byggeprosjektene, skriver Støre i en e-post til Dagbladet.

Det var 16. mai at Dagbladet publiserte en sak om Støre som blir knyttet til et større boligprosjekt i Oslo der også milliardæren Stein Erik Hagen og investorene Celina Midelfart og Torgeir Mjør Grimsrud er med.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) reagerte på Facebook for en knapp uke siden, og forstod lite av kritikken som var rettet mot AP lederen.

- Dette er suppe på en spiker fra Dagbladet. Ja, vi vet at Jonas Gahr Støre er rik, men her har Dagbladet laget en stor sak av at han investerer i noe som er lovlig, ønsket og bra for byen, nemlig boliger, skrev Røe Isaksen og legger til:

- Hvis han hadde investert i gambling, porno og røyk markedsført mot barn, DA ville det vært en sak.





