Dagligvareekspert spår at forbrukerne vinner på Rema-lansering

- For forbrukerne er dette uten tvil veldig positivt. Økt konkurranse betyr nye, spennende varer til lavere priser, sier dagligvareekspert Odd Gisholt i Handelshøyskolen BI til Nettavisen.

Rema 1000 har annonsert at de vil komme med en ny satsing under navnet "Æ". Kjeden har imidlertid vært svært tilbakeholdne med å gi mer informasjon om hva det innebærer.

Søkte om patent

På Patentstyrets hjemmesider kommer det imidlertid frem at matvarekjeden har søkt om patent til å bruke merkevaren Æ i syv kategorier, blant annet kundelojalitetstjenester og kundeklubb-tjenester. Det har Remas hovedkonkurrenter Coop og Norgesgruppen, med henholdsvis Coop Medlem og Trumf/Kiwi pluss.

DAGLIGVAREEKSPERT: Odd Gisholt

Gisholt tror at ved siden av et lojalitetsprogram, må endringer knyttet til varesortiment og pris være sentrale deler av satsingen til Rema.

- For å ta igjen markedsandeler fra Coop og Norgesgruppen, er Rema nødt til å komme med nye varer med latterlig lave priser, sier Gisholt.

Rema har allerede kunngjort at de kutter ut en del varer og satser på enkelte merkevarer på bekostning av andre.

Konkurrentene vil svare

Han venter at Coop og Norgesgruppen kommer til å svare ved å sette ned prisene tilsvarende i sine billigkjeder, henholdsvis Extra og Kiwi. Begge kjedene har også signalisert dette.

– Vi tror Rema kommer med et opplegg hvor de vil forsøke å gjeninnta tronen som kjeden som tilbyr den billigste maten. Det vi kan love, er at det vil utløse priskrig, har kommunikasjonsdirektør Bjørn Alan Takle Friis i Coop uttalt til VG.

REMA-SJEF: Administrerende direktør i Rema 1000, Ole Robert Reitan.

- Ingen smågutter

Rema har tapt terreng til begge disse kjedene det siste året. Coop gikk forbi Rema da de kjøpte opp Ica Norge i 2015, og markedslederen Norgesgruppen har også hatt en sterkere utvikling enn Rema.

- Taperen har vært Rema og det har ikke Reitan likt. Det har vært rykter om at de ville selge hele kjeden, men det klarte de ikke og prøver seg i stedet på egenhånd. Det blir vanskelig, siden de andre kjedene ikke er noen smågutter, sier Gisholt.

Mens forbrukerne trolig kan glede seg over lavere priser, mener Gisholt det også vil være en stor taper som følge av priskampen, nemlig Rema-kjøpmennene.

- Det er kjøpmennene til Rema som blir skadelidende av priskrigen. De er kjempenervøse nå. Jeg kjenner flere Rema-kjøpmenn og de vet ingenting, bare at Reitan har sagt at kjøpmennene kan "gruglede" seg, sier han.

- Ikke Vigo

Rema har også søkt om patent på delingsøkonomi-appen Vigo som Rema har i Danmark. Gisholt sier at selv om det er mulig at noe slikt også lanseres onsdag, er dette utenkelig at det bare er noe slikt som legges frem.

- Ole Robert Reitan har selv skal være noe av det råeste norsk dagligvarebransje har sett. Det lille danske eksperimentet er ikke rått i det hele tatt, sier Gisholt.

- Tåpelig

Han mener uansatt at lanseringen av en slik app, der folk kan bestille matvarer i en app og få den levert hjem av naboer, er en "tåpelig idé".

- Det kan hende det er aktuelt for et fåtall kunder, men for flertallet er det helt uaktuelt. Det er ingenting som er så enkelt som å handle dagligvarer i dag, sier Gisholt.

Han tror imidlertid innføring av lojalitetsprogram er en god idé.

- Det har gitt Reitan råd om ette i lang tid, men så langt har han har fulgt det, sier Gisholt.