Dansk billigkjede: - Sett ned prisene på økologiske varer

Netto-direktøren vil ha prisene på økologiske varer ned på samme nivå som varer fra konvensjonelt landbruk.

Brian Seeman Broe, direktør i den danske billigkjeden Netto, slår et slag for at det skal bli billigere å velge økologisk i matbutikkene.

I et debattinnlegg i Politiken oppfordrer han konkurrentene til å sette ned prisene på økologiske varer, slik at de legger seg på nivå med ikke-økologiske produkter.

- Prisen er fortsatt den største hindringen for at kunder velger økologisk. Det finnes det mange bevis for. Økologisk melk, som i dag utgjør rundt 30 prosent av melkesalget i Danmark, fikk først fart på seg da prisen nærmet seg den for vanlig melk, skriver han i debattinnlegget.

Han mener det viser at ønsket og viljen til å velge økologisk er der, men at folks husholdningsbudsjett også spiller inn. Han mener dagligvarekjedene må gjøre de økologiske varene tilgjengelige, fristende og rimelige i pris.

- Dessverre er det en velkjent sannhet at supermarkeder i mange år har kunnet ta en høyere avanse på økologiske varer, og dermed hatt en høyere fortjeneste på disse varene, skriver han videre.

Han hevder at hans egen kjede har gjort noe med det, og at deres avanse i dag er på nivå med den de får på konvensjonelle varer.

- Sett ned prisen på økologiske varer og sørg for at alle har råd til å velge økologi, er hans oppfordring.

