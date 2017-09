Dansk firma tvinger de ansatte til å trene

- Er du misfornøyd, kan du finne deg en annen jobb.

De 18 ansatte i det danske IT-selskapet Chili Security fikk seg litt av en beskjed ved årsskiftet: Dere skal trene to ganger i uken, som en del av jobben, skriver dansk TV2.

Etter at testperioden er over, videreføres nå ordningen. De ansatte skal altså heretter trene fast i arbeidstiden, og følge en kostholdsplan. Målet er færre sykedager.

Martin Larsen, direktør i Chili Security. Foto: Chili Security

- Sykefraværet gikk ned

Bedriftens direktør, Martin Larsen, har stor tro på prosjektet, selv om det betyr at de tvinger sine ansatte til å trene.

- Hvis dette kan effektivisere medarbeiderne når de er på jobb, og vi i tillegg har mindre sykefravær, så er det verdt det, sier han til dansk TV2.

Larsen viser til at sykefraværet i bedriften har sunket fra ni til tre prosent siden trening som en del av arbeidsdagen startet opp i januar.

- Og jeg er ikke i tvil om at våre ansatte har blitt mer effektive når de er på jobb, selv om det er vanskelig å måle.

Han er klinkende klar på hva som skjer hvis en ansatt ikke ønsker å trene.

- Da må de finne et annet sted å jobbe. Det er så enkelt som det. Alle har et valg.

- Kan føles som en krenkelse

Lektor ved institutt for mennesker og teknologi på universitetet i Roskilde, Henrik Lambrecht Lund, er skeptisk til bruken av tvang.

- Jeg vil i utgangspunktet anbefale at man er forsiktig med å forplikte medarbeiderne til noe, så de ikke føler seg presset. For hvis dette blir et krav oppå andre krav, så bidrar dette til en følelse av belastning på arbeidsplassen, sier han til TV2.

- Føler man at treningen blir presset nedover hodet på en, så kan det føles som en krenkelse.

